🌵 Бухгалтерам, без которых можно обойтись, выдали новые счета-фактуры и новые правила по ЕФС-1. Топ новостей за неделю

📜 По просьбе бизнеса модернизируют справку о сальдо ЕНС. Там будет расчет пеней
Будет новая справка о сальдо ЕНС, в которой расчет пеней будут видеть все, а не только те, у кого отрицательное сальдо. Добавят еще информацию о резерве и предстоящих платежах.
🔣 Ввели новый электронный формат счетов-фактур
Имя файла у счета-фактуры будет такое: R_Т_A_О_GGGGMMDD_N1_ N2_ N3_ N4_ N5_N6_ N 7. Дополнительные значения N предназначены для прослеживаемости, маркировки, алкоголя, табака, нефтепродуктов.
👉 При пролонгации трудового договора надо сдавать корректировочный отчет ЕФС-1
Теперь в форме ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо указывать код для срочного и бессрочного трудового договора. Если срок договора меняется, СФР предлагает не сдавать новый отчет с новым кодом, а исправлять старый отчет.
👧 Не забудьте сдать форму ЕФС-1 на сотрудниц, уходящих в декрет
С 2024 года появилось новое основание для сдачи подраздела 1.2 формы ЕФС-1 (вместо СЗВ-СТАЖ). Отчет надо сдать с типом сведений «Назначение выплат по ОСС».
🙅 Компания может обойтись и без главного бухгалтера
Трудовое законодательство не обязывает иметь в штате главного бухгалтера. Выполнять эти функции может директор.
В комментариях читатели затеяли спор о значимости главбуха.
🍟 Как считать зарплату сотрудников ИП для льготы по НДС в общепите при смене прописки: пример
Чтобы в кафе не было НДС, надо платить сотрудникам зарплату выше средней в регионе. Если владелец бизнеса-ИП сменил прописку на другой регион, сравнение зарплаты идет по каждому регионы отдельно. А где находится само кафе – неважно.
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