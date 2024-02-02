🌵 Бухгалтерам, без которых можно обойтись, выдали новые счета-фактуры и новые правила по ЕФС-1. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

📜 По просьбе бизнеса модернизируют справку о сальдо ЕНС. Там будет расчет пеней

Будет новая справка о сальдо ЕНС, в которой расчет пеней будут видеть все, а не только те, у кого отрицательное сальдо. Добавят еще информацию о резерве и предстоящих платежах.

🔣 Ввели новый электронный формат счетов-фактур

Имя файла у счета-фактуры будет такое: R_Т_A_О_GGGGMMDD_N1_ N2_ N3_ N4_ N5_N6_ N 7. Дополнительные значения N предназначены для прослеживаемости, маркировки, алкоголя, табака, нефтепродуктов.

👉 При пролонгации трудового договора надо сдавать корректировочный отчет ЕФС-1

Теперь в форме ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо указывать код для срочного и бессрочного трудового договора. Если срок договора меняется, СФР предлагает не сдавать новый отчет с новым кодом, а исправлять старый отчет.

👧 Не забудьте сдать форму ЕФС-1 на сотрудниц, уходящих в декрет

С 2024 года появилось новое основание для сдачи подраздела 1.2 формы ЕФС-1 (вместо СЗВ-СТАЖ). Отчет надо сдать с типом сведений «Назначение выплат по ОСС».

🙅 Компания может обойтись и без главного бухгалтера

Трудовое законодательство не обязывает иметь в штате главного бухгалтера. Выполнять эти функции может директор.

В комментариях читатели затеяли спор о значимости главбуха.

🍟 Как считать зарплату сотрудников ИП для льготы по НДС в общепите при смене прописки: пример

Чтобы в кафе не было НДС, надо платить сотрудникам зарплату выше средней в регионе. Если владелец бизнеса-ИП сменил прописку на другой регион, сравнение зарплаты идет по каждому регионы отдельно. А где находится само кафе – неважно.