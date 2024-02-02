Роботы будут звонить должникам и напоминать о просроченных платежах

Звонить должникам можно не чаще двух раз в неделю с 8 до 22 часов, также коллекторы смогут отправлять личные сообщения о задолженностях на сайте Госуслуг.

С 1 февраля 2024 года вступил в силу закон, по которому с должниками смогут общаться «автоматизированные интеллектуальные агенты». Об этом пишет «Парламентская газета».

Коллекторы начнут работать с программой для отправки голосовых сообщений, которая применяет системы генерации и распознавания речи и поддерживает определенные сценарии разговоров.

Коллекторы могут звонить должникам с 8 до 22 часов, не чаще двух раз в неделю, им запрещено беспокоить родственников и других близких людей.

Все текстовые и голосовые сообщения, которыми обмениваются коллекторы с должниками, компании обязаны хранить в течение трех лет.

До половины всех жалоб на действия взыскателей касаются кредитных организаций и МФО. Их, как и профессиональные коллекторские агентства, ФССП будет вносить в специальный перечень. Они будут обязаны иметь такое же оборудование, обеспечивать фиксацию всех взаимодействий с должником, — сказал первый зампред комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев.

Недавно мы писали, что кредиторы смогут присылать должникам личные сообщения на портале Госуслуг.