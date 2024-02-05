Кредитование

Банкам в два раза увеличат штрафы за некорректную информацию о кредитах в рекламе

Штрафы за нарушения в рекламе кредитов вырастут до 1,6 млн рублей. Банки должны писать полную стоимость кредита рядом с привлекательной процентной ставкой.
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Власти ужесточат ответственность банков за нарушения в рекламе кредитов. Штрафы могут вырасти в два раза, до 1,6 млн рублей. Об этом пишут «Известия».

С октября 2023 года банки обязаны указывать рядом с привлекательной процентной ставкой полную стоимость кредита (ПСК). Эта цифра рассчитывается с учетом всех дополнительных условий и расходов. Чтобы не пугать клиентов, банки решили ничего не менять в своих рекламных продуктах.

Недавно мы писали, что семь из 13 крупнейших банков не пишут на своих сайтах полную стоимость кредита рядом со ставкой.

Сейчас за некорректную информацию о ПСК в рекламе положен штраф от 20 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 до 800 тыс. рублей для компаний.

С учетом относительно небольшой величины штрафов и отсутствия прецедентов наказания многим крупным банкам пока проще и выгоднее ничего не менять, — сказал старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Минюст уже подготовил законопроект, который увеличит размер штрафов за некорректную информацию о ПСК. Сегодня документ будет рассматривать правительство.

Если закон о штрафах за неверное указание ПСК примут, то должностные лица заплатят от 40 до 100 тыс. рублей, а компании — от 600 тыс. до 1,6 млн рублей.

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Кредитование

Банкам в два раза увеличат штрафы за некорректную информацию о кредитах в рекламе

Штрафы за нарушения в рекламе кредитов вырастут до 1,6 млн рублей. Банки должны писать полную стоимость кредита рядом с привлекательной процентной ставкой.

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