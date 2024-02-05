В России могут запретить рассаживать семьи в самолетах

Российские авиакомпании могут столкнуться с запретом рассаживать детей и родителей в салоне самолета, соответствующие изменения в Воздушный кодекс готовят депутаты от «Единой России», пишет ТАСС
«Дети должны находиться рядом с родителями, так как у них могут возникнуть сложности во время еды, они могут шуметь, может быть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости. Речь идет в первую очередь о безопасности перелетов, уже далее следуют очевидные вопросы комфорта», — подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Депутаты еще не определили актуальный возраст детей для запрета, пока рассматриваются варианты до 12, 14 лет, или 18 лет, если речь идет о случаях инвалидности.
Комментарии2
Давно пора, хотя я с таким никогда не сталкивалась. Покупаешь билет с местом, проходишь заранее регистрацию и все.
давно пора, я с таким сталкивалась. Неудобно всем и пассажирам-одиночкам и семьям с детьми. А пересаживаться нельзя. Х