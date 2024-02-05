В России могут запретить рассаживать семьи в самолетах

Депутаты от «Единой России» готовят поправки в воздушное законодательство: планируют обязать авиакомпании сажать родителей рядом с детьми.

Российские авиакомпании могут столкнуться с запретом рассаживать детей и родителей в салоне самолета, соответствующие изменения в Воздушный кодекс готовят депутаты от «Единой России», пишет ТАСС

«Дети должны находиться рядом с родителями, так как у них могут возникнуть сложности во время еды, они могут шуметь, может быть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости. Речь идет в первую очередь о безопасности перелетов, уже далее следуют очевидные вопросы комфорта», — подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Депутаты еще не определили актуальный возраст детей для запрета, пока рассматриваются варианты до 12, 14 лет, или 18 лет, если речь идет о случаях инвалидности.