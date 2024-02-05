27% россиян хотят работать в госсекторе

Больше всего удовольствие от работы получают юристы, преподаватели, специалисты по продажам и по работе с клиентами.

Каждый второй участник опроса интересуется работой в частных компаниях (49%), треть респондентов (27%) готовы трудиться в госсекторе, а 20% хотели ли бы работать на себя: стать ИП, самозанятым или фрилансером. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

Полностью доволен своей текущей работой каждый десятый житель страны. 28% оценивают уровень удовлетворенности на три балла из пяти. 27% присвоили своей работе четыре балла, а каждый четвертый поставил минимальную оценку в 1-2 балла.

Удовольствие от работы чаще всего получают юристы, работники сферы образования, менеджеры по продажам и работе с клиентами. Меньше всего свою занятость любят работники транспортной отрасли и IT-сферы.

Для 81% участников опроса смысл работы заключается только в зарабатывании денег. 58% хотят добиться самореализации, 49% — саморазвития, а 44% работают потому, что занимаются любимым делом.

В случае потери работы 20% пойдут искать вакансии в крупном бизнесе с численностью персонала от 1 тыс. человек.

18% хотели бы работать в небольших компаниях, где меньше 300 сотрудников. Каждый десятый согласен трудиться в сфере малого бизнеса. Открыть стартап или франшизу собирается только 1% респондентов.