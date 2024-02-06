Премии

Премии сотрудникам: как нельзя уменьшать размер выплат

Конституционный суд запретил уменьшать или совсем не платить премию работнику, который нарушает трудовую дисциплину и не выполняет свои обязанности.
106 47

Работодатель имеет право не начислить сотрудники премию, если она не относится к обязательными выплатам, указанным в трудовом договоре.

Например, в соглашении может быть прописано, что зарплата состоит из должностного оклада, а работодатель «имеет право поощрять работника за эффективный труд». В таком случае премия будет начислена в соответствии с положением о премировании по решению руководителя.

Система начисления и невыплаты премий регулируется на уровне локальных нормативных актов. В них может быть сказано, что наличие опозданий на работу исключает выплату премии целиком или выплата будет начислена, но с пониженным коэффициентом.

Если премия входит в состав зарплаты, то ее размер уменьшать нельзя. Об этом сказано в постановлении Конституционного суда от 15.06.2023 № 32-П, который признал вторую часть ст. 135 ТК не соответствующей основному закону страны.

Речь идет о пункте, где статья дает возможность произвольного установления на локальном уровне правил исчисления отдельных выплат, входящих в состав зарплаты.

В своем постановлении КС ограничил право работодателя в вопросах невыплаты премии из-за дисциплинарных взысканий.

Теперь, максимальная планка, на которую можно снизить премию в случае, если работник получил взыскание — 20%.

Кроме того, КС постановил, что лишать премии можно только в конкретные сроки. По требованию КС поправки внесут и в ТК в ближайшее время.

Узнайте больше о том, когда и как можно уменьшить размер премии и какие выплаты включать в расчет за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Об этом расскажет эксперт по трудовым отношениям Воробьева Елена на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Мероприятие пройдет 14 марта 2024 года в Москве. За один день вы сможете узнать про все изменения года по налогам, учету и кадрам.

 Смотреть программу

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!

Комментарии

1
Уклонение от уплаты налогов

ФНС представила в суде доказательства вины блогера Блиновской. Документы весят 30 килограммов

Налоговики собрали документы с доказательствами вины Елены Блиновской в уклонении от уплаты налогов, в отмывании денег и в неправомерном обороте средств.

7
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

В каких случаях выгодно заключать договор простого товарищества

Если вы организуете совместный бизнес, договор простого товарищества может помочь существенно снизить налогообложение и упростить учет. Разобрались, что представляет собой этот договор, как и когда его выгодно заключать.

В каких случаях выгодно заключать договор простого товарищества
5
Уведомление по ЕНП

Нельзя сдавать уведомление после сдачи декларации

Уведомления сдают на налоги с авансовой системой уплаты, по которым срок сдачи декларации – позже срока уплаты авансов.

8
Налоговые споры

Цифра дня. Про весомую доказательную базу

Налоговики принесли на заседание в Арбитражный суд Москвы 30 килограммов доказательств вины блогера Елены Блиновской.

Цифра дня. Про весомую доказательную базу
6
Инвестиции

Отток средств на рынке ПИФов достиг рекордных 7,8 млрд рублей

На фоне высоких депозитных ставок рынок коллективных инвестиций столкнулся с максимальным оттоком с апреля 2022 года.

7
Налоговые требования

ФНС продолжает слать компаниям требования по показателям 6-НДФЛ и РСВ. Разбираемся, как отвечать

Налоговики снова присылают бизнесу требования по показателям в 6-НДФЛ и РСВ сравнивают их, хотя делать этого они не должны.

109
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
40
409

Записи вебинаров

729
Новые видео от экспертов каждый день
УСН

Не указывайте эту сумму в ЕНП-уведомлениях на УСН

Одна из проверок, которые прописаны в новых контрольных соотношениях для уведомлений по ЕНП – это проверка по сумме. Она касается авансов по УСН.

1
351
Имущественный вычет

❌ Право на остаток имущественного вычета нельзя передать другому человеку

Если вы купили квартиру и получили часть имущественного вычета по ней, то остаток этого вычета продолжайте получать сами в последующие годы (когда у вас будет доход).

28
Логотип СберРешения
СберРешения
Право

Внесены изменения в порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости

Важные изменения в порядке ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости вступили в силу. Они не только улучшают систему регистрации недвижимости, но и упрощают процедуру исправления реестровых ошибок.

Внесены изменения в порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости
60
Премии

Премии сотрудникам: как нельзя уменьшать размер выплат

Конституционный суд запретил уменьшать или совсем не платить премию работнику, который нарушает трудовую дисциплину и не выполняет свои обязанности.

1
106
Пользователи интернета

С 1 апреля ИП смогут сдавать отчетность в личном кабинете

Отправить декларации по УСН и НДПИ будет можно с 1 апреля на сайте ФНС в личном кабинете ИП.

3
215
Логотип EasyDocs
EasyDocs
Подотчет, командировки

Командировка 2024: какие документы оформлять

Оформление командировки включает три этапа: подготовку документации, выплату аванса на поездку сотруднику и учет командировочных расходов. Рассказываем, какие документы нужно оформлять и как это сделать с минимальными временными затратами.

Командировка 2024: какие документы оформлять
59
Банки

Банкиры жалуются на долгое получение биометрических данных из ЕБС

Единую биометрическую систему хотят обязать быстрее предоставлять сведения о клиентах. Время ответа не должно занимать больше одной минуты.

1
62
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
Налоговые проверки

Как отбиться от обвинений в необоснованной налоговой выгоде

Подобного рода обвинения нередко выдвигаются по итогам налоговых проверок. Рассказываем, в чем контролеры способны разглядеть наличие необоснованной налоговой выгоды, как не допустить выявления ее признаков, чтобы не дать доказать ее наличие.

Как отбиться от обвинений в необоснованной налоговой выгоде
166
НДС

Численность сотрудников на титульном листе РСВ нужна для расчета права на льготу по НДС

Для льготы по НДС в общепите у сотрудников в среднем должна быть зарплата не ниже средней по отрасли в регионе. Расчет этой средней зарплаты по компании идет по данным РСВ и методика недавно изменилась.

43
Уведомление по ЕНП

Когда может быть отрицательное ЕНП-уведомление на НДФЛ: все случаи

В новых контрольных соотношениях для уведомлений по ЕНП прописаны, в том числе, правила для отрицательных уведомлений.

281
Логотип ГдеКурс
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

ТОП-15 курсов по сквозной аналитике от лучших онлайн-школ

Сквозная аналитика веб-сайта позволяет проследить путь пользователя от момента, когда он увидел рекламу, до момента, когда он совершил покупку. Такая аналитика помогает компаниям корректнее понимать клиентов и улучшать их пользовательский опыт, что в итоге может увеличить конверсию и удовлетворенность потребителей.

ТОП-15 курсов по сквозной аналитике от лучших онлайн-школ
36
Маркировка товаров

Рынок электронных сигарет «обелился» в четыре раза

ФНС собрала акцизы с электронных сигарет и с жидкостей для вейпов на сумму 134,9 млн рублей. Рынок электронных средств доставки никотина обелился после введения маркировки.

26
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли аудиторское заключение войти в отчетность для ФНС?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Может ли аудиторское заключение входить в состав пояснительной записки представляемой в налоговые органы при сдаче годовой отчётности?

2
17