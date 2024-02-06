Премии сотрудникам: как нельзя уменьшать размер выплат

Конституционный суд запретил уменьшать или совсем не платить премию работнику, который нарушает трудовую дисциплину и не выполняет свои обязанности.

Работодатель имеет право не начислить сотрудники премию, если она не относится к обязательными выплатам, указанным в трудовом договоре.

Например, в соглашении может быть прописано, что зарплата состоит из должностного оклада, а работодатель «имеет право поощрять работника за эффективный труд». В таком случае премия будет начислена в соответствии с положением о премировании по решению руководителя.

Система начисления и невыплаты премий регулируется на уровне локальных нормативных актов. В них может быть сказано, что наличие опозданий на работу исключает выплату премии целиком или выплата будет начислена, но с пониженным коэффициентом.

Если премия входит в состав зарплаты, то ее размер уменьшать нельзя. Об этом сказано в постановлении Конституционного суда от 15.06.2023 № 32-П, который признал вторую часть ст. 135 ТК не соответствующей основному закону страны.

Речь идет о пункте, где статья дает возможность произвольного установления на локальном уровне правил исчисления отдельных выплат, входящих в состав зарплаты.

В своем постановлении КС ограничил право работодателя в вопросах невыплаты премии из-за дисциплинарных взысканий.

Теперь, максимальная планка, на которую можно снизить премию в случае, если работник получил взыскание — 20%.

Кроме того, КС постановил, что лишать премии можно только в конкретные сроки. По требованию КС поправки внесут и в ТК в ближайшее время.

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