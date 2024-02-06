ФНС продолжает слать компаниям требования по показателям 6-НДФЛ и РСВ. Разбираемся, как отвечать

Налоговики снова присылают бизнесу требования по показателям в 6-НДФЛ и РСВ сравнивают их, хотя делать этого они не должны.

Бухгалтер получила требование из налоговой предоставить пояснения, почему по строке 140 (6-ндфл за 9 месяцев) отражено меньше, чем суммовой показатель, который указан в строках 020 за 1 квартал, полугодие и девять месяцев. Об этой проблеме рассказали в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Эти показатели не должны сходиться, поскольку заплата за декабрь 2022 года, которая была выдана в начале 2023 года, учитывается в строке 020, а в строке 140 не учитывается.

Подобное происходит и с выплатами, которые переходят на другой месяц.

Ответ налоговой предоставить все же нужно. В пояснении можно привести расчеты, но без дополнительных материалов. Важно объяснить, что показатели в 6-НДФЛ и РСВ не сходятся потому, что они не должны совпадать.

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