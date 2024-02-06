Кадры

«Клерк» скоро составит конкуренцию HeadHunter! Пользователь сравнил работу сервисов и выбрал нас

Сервис Клерк.Работа помогает работодателям найти специалистов в сфере бухгалтерии, финансов и не только. Пользователи присылают свои отзывы и недавно мы получили один очень лестный.
44 17

Сейчас на «Клерке» размещено больше 570 резюме, с нами сотрудничает 2 307 компаний, а просмотры вакансий превышают охват в 2 тысячи.

Сервис Клерк.Работа постоянно развивается и нам приятно, что один из пользователей-работодателей — 1 Консалтинговая Компания написала нам вот такой отзыв:

Отличный сервис по подбору персонала, главное преимущество что проще связаться с целевым потенциально сотрудником. И гораздо эффективнее Хедхантера.

Если и вы хотите разместить свою вакансию на «Клерке», найти грамотного бухгалтера, аудитора, юриста, финансового или генерального директора, то к вашим услугам личный кабинет сервиса Клерк.Работа.

Чтобы найти своего сотрудника, авторизуйтесь на сайте Клерк.ру, заведите профиль компании и создайте вакансию. В личном кабинете вы сможете следить за откликами, получать статистику и приглашать на собеседования лучших кандидатов.

Ваши вакансии будут размещены на сайте, упомянуты в рассылках и в телеграм-каналах.

Если вы не хотите размещать вакансию, то можете приобрести полный доступ к базе резюме от 7 дней до 3 месяцев, чтобы самостоятельно найти подходящего сотрудника. контакты всех соискателей и доступ к их профилям на «Клерке».

Уже сейчас вы можете начать поиск сотрудников и получить в свою команду профессионалов!

Начать дискуссию

Кредитование

Президент Торгово-промышленной палаты: бизнесу компенсируют 16% банковской ставки по кредитам

Если компании будут привлекать к участию в проектах бизнес из стран ЕАЭС, то им возместят проценты по кредитам в размере ключевой ставки ЦБ.

7
Логотип QIWI Business
QIWI Business
Ведение бизнеса

Как интернет-магазину повысить лояльность клиентов

Число онлайн-покупок растёт, и конкуренция в электронной торговле становится всё выше. Важный фактор успешности в e-commerce — лояльность клиентов. Расскажем, как интернет-магазин может её повысить и укрепить позиции на рынке.

Как интернет-магазину повысить лояльность клиентов
40
Логотип Алжанбек
Алжанбек
Маркетинг

Как за 1 минуту придумать название, логотип или слоган, даже если у вас не очень с фантазией

Может показаться, что для креативных идей нужно иметь бурную фантазию и нестандартно мыслить. Всё это, конечно, не будет лишним, но далеко не самое важное.

11
Логотип АнтонСтарков
АнтонСтарков
Бухгалтерский учет

Внедрение современных технологий в бухгалтерский учет: новые возможности и вызовы

Бухгалтерский учет — это одна из самых консервативных сфер, которая требует точности и соблюдения определенных правил. Однако, с развитием технологий и появлением новых подходов, бухгалтерский учет становится более гибким и адаптивным. Рассмотрим, как современные технологии внедряются в бухгалтерский учет и какие изменения они принесут в индустрию.

Внедрение современных технологий в бухгалтерский учет: новые возможности и вызовы
18
Логотип DirektorDovolen
DirektorDovolen

Когда бухгалтер становится соучастником?

Когда бухгалтера подбивают на незаконную отчетность – очень распространенная тема. И выход только один, я считаю. Интересно, поддержите вы меня?

Когда бухгалтер становится соучастником?
1
123
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Маркетплейсы

Как заполнить карточки на маркетплейсах Ozon и Wildberries, чтобы увеличить продажи

Как предпринимателям правильно заполнять карточки для Ozon и Wildberries: требования маркетплейсов, советы и примеры заполнения

Как заполнить карточки на маркетплейсах Ozon и Wildberries, чтобы увеличить продажи
23
Маркетплейсы

Бухгалтеры путаются в учете расчетов с маркетплейсами: три ошибки, которые нельзя допускать

У работы с маркетплейсами есть своя специфика, забывая об этом, бухгалтеры совершают одни и те же типичные ошибки. Разбираемся, где нужно быть внимательнее.

95

Записи вебинаров

729
Новые видео от экспертов каждый день
Банкротство

«Роснано» хочет обанкротить производителя «гибких планшетов»

Компания «Пластик Лоджик» не смогла построить заявленный завод по производству гаджетов с гибкими экранами.

18
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес получил больше 312 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

В 2023 году на 36% вырос объем банковского финансирования, которое предприниматели привлеки с помощью «зонтичных» поручительств.

24
Кадры

«Клерк» скоро составит конкуренцию HeadHunter! Пользователь сравнил работу сервисов и выбрал нас

Сервис Клерк.Работа помогает работодателям найти специалистов в сфере бухгалтерии, финансов и не только. Пользователи присылают свои отзывы и недавно мы получили один очень лестный.

44
Бесплатно с Трудовые отношения

Работа в выходной: можно ли «поменять» отгул на двойную оплату. Мини-курс

Разберемся, как бухгалтер должен повести себя в ситуации, когда сотрудник сначала согласился отработать в выходной, и получил за это один оклад и отгул, а потом попросил заменить отгул на двойную оплату.

Работа в выходной: можно ли «поменять» отгул на двойную оплату. Мини-курс
25
Налоговые требования

ФНС продолжает слать компаниям требования, сравнивая 6-НДФЛ и РСВ. Разбираемся, как отвечать

Налоговики снова присылают бизнесу требования по показателям в 6-НДФЛ и РСВ сравнивают их, хотя делать этого они не должны.

1
349
Бесплатно с Иностранные работники

Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году

Рассказываем, как иностранному гражданину встать на миграционный учет в 2024 и какие документы для этого нужны.

Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году
409
Зарплата

Депутаты хотят привязать МРОТ к фактически выплачиваемой зарплате

Чтобы у сотрудников после вычета НДФЛ не оставалось меньше денег, депутаты предлагают привязать МРОТ к фактическому заработку.

3
193
Имущественный вычет

Имущественный вычет на покупку квартиры можно получить только за три последних года

При определении совокупной обязанности на ЕНС не учитывают налоги, если со дня истечения срока их уплаты прошло более 3 лет. Это касается и НДФЛ, который можно вернуть при оформлении имущественного вычета.

75
Негосударственные пенсии

ЦБ: негосударственные пенсионные фонды обязаны обеспечить безубыточность вложений

У клиентов НПФ будет 14 дней на расторжение договора, а также им обязаны возместить средства в случае аннулирования лицензии или банкротства фонда.

36
Логотип Кадровый консультант
Кадровый консультант
Воинский учет

Увеличение призывного возраста. Как это повлияло на работу по воинскому учету?

С 1 января 2024 года увеличилась верхняя планка призывного возраста. Теперь она составляет 30 лет. Разберем, как поступать работодателю при приеме работников от 28 до 30 лет.

49
Логотип olna
olna
НК РФ

Ответственность налоговой инспекции. Обязанности налоговых органов

Итак, очень часто обычные граждане сталкиваются с проблемами со стороны налоговой инспекции. Для граждан полезно узнать обязанности инспекции по ст. 32 НК РФ.

42
Бухгалтерский учет

😎 На онлайн-тренинг от «Клерка» по РСВ и 6-НДФЛ пришло 160 бухгалтеров!

Эксперт Оксана Каверина помогла участникам тренинга заполнить РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам 2024 года. Бухгалтеры задавали вопросы и сразу получали ответы от лектора.

67
Управление персоналом

Семь «грехов» финотдела в работе с задачами. Узнайте, как их изгнать

Разберем, как сотрудникам финансового отдела не запутаться в многообразии задач, а руководителю избежать хаоса в бизнес-процессах, вовремя получать отчеты и держать все поручения под контролем на примере бесплатного онлайн-сервиса для бизнеса «Битрикс24».

Иллюстрация: Битрикс24
6
153