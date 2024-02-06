Численность сотрудников на титульном листе РСВ нужна для расчета права на льготу по НДС

Для льготы по НДС в общепите у сотрудников в среднем должна быть зарплата не ниже средней по отрасли в регионе. Расчет этой средней зарплаты по компании идет по данным РСВ и методика недавно изменилась.

Как ее теперь считают, рассказал Минфин в письме от 12.12.2023 № 03-07-07/120014.

Сначала были правила, по которым доход сотрудников из РСВ надо было делить на количество этих сотрудников из раздела 3 РСВ. То есть, учитывали списочную численность. А ведь кто-то мог работать на полставки.

Теперь учитывают среднесписочную численность. Ее берут из титульного листа РСВ, а не из раздела 3.

Чтобы высчитать среднюю зарплату в компании для льготы по НДС, надо выплаты по трудовым договорам из годового РСВ (или за 9 месяцев)разделить на показатель среднесписочной численности. Затем полученную сумму начисленных выплат делят на количество месяцев (9 или 12).

Полученный результат сравнивают со среднеотраслевой зарплатой. Где ее найти, мы рассказывали тут.

Другие условия для льготы по НДС в общепите смотрите здесь.