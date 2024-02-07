🎓Вебинар: Что срочно изменить в кадровых документах из-за свежего постановления КС РФ. 14 февраля в 15:00 мск!

Новые правила внесли изменения в ТК РФ и суды уже принимают решения, опираясь на позицию Конституционного суда. Поэтому работодателям стоит максимально оперативно проверить ЛНА по кадрам и скорректировать формулировки, которые есть в трудовых договорах чтобы скорректировать формулировки, которые нарушают права сотрудников.
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Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
На вебинаре разберем:
Статус Постановлений КС РФ. Порядок действий до изменений ТК РФ.
Проекты изменений в ТК РФ на основе постановлений КС РФ.
Признание норм ТК РФ частично неконституционными:
компенсации за отгулы при увольнении;
оплата сверхурочной работы;
критерии премирования;
выплата выходного пособия по соглашению сторон и др.;
срочный трудовой договор с руководителями структурных подразделений.
Ждем вас на вебинаре 14 февраля в 15:00 мск!
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