Персонифицированные сведения

❓ ПСФЛ за третий месяц квартала можно не сдавать, но бухгалтеры все равно сдают

Бухгалтеры разделились на два лагеря: одни сдают персонифицированные сведения за третий месяц квартала, другие не сдают.
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Обсуждение этой темы в очередной раз затеяли подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

По пункту 7 статьи 431 НК работодатели должны сдавать персонифицированные сведения о физлицах, включающие персональные данные физлиц и сведения о выплатах в их пользу за месяц. Срок сдачи – до 25-го числа каждого месяца, следующего за истекшим.

Между тем, персонифицированные сведения о физлицах есть не только в виде отдельного отчета (КНД 1151162), но и виде раздела 3 РСВ (КНД 1151111), который так и называется — «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

Поэтому ФНС выступила с предложением по несдаче ПСФЛ за третий месяц каждого квартала (письмо от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@). Минфин эту позицию согласовал.

В письме от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@ ФНС сообщает: сдавать ПСФЛ за март, июнь, сентябрь и декабрь не надо.

Но тогда бухгалтеры настороженно отнеслись к этой индульгенции и выразили намерение сдавать ПСФЛ каждый месяц.

Поменялось ли мнение коллег спустя почти год? Выясним это в ходе опроса.

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