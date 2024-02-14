Обзоры новостей

🔥 Об этом говорят: городские камеры будут записывать звук, Россия на первом месте по инвестициям в Иране, «Очаково» будет делать шампанское

Это не бухгалтерская повестка, это новости о том, что происходит в России и мире, о технологиях, спорте, недвижимости, инвестициях, еде, путешествиях, животных. Обо всем, что можно обсуждать вне работы.
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«Клерк» собрал подборку интересных новостей, если мы что-то упустили важное — пишите в комментариях!

  • В 2023 году провалились более 85% проектов по внедрению искусственного интеллекта. А бухгалтеров все пугают, что их заменят роботы.

  • В России на 71% выросли продажи билетов в цирк. В 2023 году через «Яндекс Афишу» купили 194,7 тыс. билетов на цирковое шоу.

  • Городские камеры научатся слышать звуки и распознавать силуэты. Рынок видеоаналитики растет ежегодно на 10-12% и к 2028 году может достичь 24 млрд рублей.

  • На рынке недвижимости стали продавать больше студий в новостройках. С января 2023 года по январь 2024 года количество предложений квартир-студий в новостройках по России выросло на 60%.

  • Россия заняла первое место по иностранным инвестициям в Иране. Страна была в лидерах среди иностранных инвесторов в Иране и в 2022 году. Товарооборот РФ и Ирана достиг 5 млрд долларов.

  • В январе 2024 года россияне стали на 9% чаще ходить в рестораны. На увеличение трафика повлияли низкие температуры. В начале этого года посещаемость ресторанов оказалась выше на 9% год к году, а в точках быстрого питания — на 7%. Низкие температуры или полмесяца каникул? Просто кто-то не хотел проводить свободное время у плиты. А вообще-то бухгалтеры любят покушать, в Трибуне даже есть серия таких постов «Что ест бухгалтер» называется.

  • ⚡ Роспотребнадзор при помощи системы «Честный знак» приостанавливает реализацию отдельных партий воды торговой марки «Джермук» для проверки на безопасность. По информации в СМИ, житель Владикавказа получил ожог пищевода, потому что вместо воды в бутылке оказался уксус

  • Производитель пива и кваса «Очаково» начнет выпускать шампанское. Московский комбинат «Очаково» подал заявки на регистрацию товарных знаков Zoomba Brut и Zoomba Semi Sweet. Компании принадлежит Южная винная компания, которая производит продукцию из собственного винограда, выращенного на Таманском полуострове в Краснодарском крае.

Пока писали последнюю новость, сразу последовала реакция в чате с нашими редакторами:

Делитесь в комментариях интересными новостями из регионов — посмотрим, какая тут у нас география ;)

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