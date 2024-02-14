🔥 Об этом говорят: городские камеры будут записывать звук, Россия на первом месте по инвестициям в Иране, «Очаково» будет делать шампанское

«Клерк» собрал подборку интересных новостей, если мы что-то упустили важное — пишите в комментариях!

В 2023 году провалились более 85% проектов по внедрению искусственного интеллекта. А бухгалтеров все пугают, что их заменят роботы.

В России на 71% выросли продажи билетов в цирк. В 2023 году через «Яндекс Афишу» купили 194,7 тыс. билетов на цирковое шоу.

Городские камеры научатся слышать звуки и распознавать силуэты. Рынок видеоаналитики растет ежегодно на 10-12% и к 2028 году может достичь 24 млрд рублей.

На рынке недвижимости стали продавать больше студий в новостройках. С января 2023 года по январь 2024 года количество предложений квартир-студий в новостройках по России выросло на 60%.

Россия заняла первое место по иностранным инвестициям в Иране. Страна была в лидерах среди иностранных инвесторов в Иране и в 2022 году. Товарооборот РФ и Ирана достиг 5 млрд долларов.

В январе 2024 года россияне стали на 9% чаще ходить в рестораны. На увеличение трафика повлияли низкие температуры. В начале этого года посещаемость ресторанов оказалась выше на 9% год к году, а в точках быстрого питания — на 7%. Низкие температуры или полмесяца каникул? Просто кто-то не хотел проводить свободное время у плиты. А вообще-то бухгалтеры любят покушать, в Трибуне даже есть серия таких постов «Что ест бухгалтер» называется.

⚡ Роспотребнадзор при помощи системы «Честный знак» приостанавливает реализацию отдельных партий воды торговой марки «Джермук» для проверки на безопасность. По информации в СМИ, житель Владикавказа получил ожог пищевода, потому что вместо воды в бутылке оказался уксус