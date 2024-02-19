Самозанятые

Работодатели не хотят работать с самозанятыми из-за лишнего контроля

Каждый пятый руководитель организовал взаимоотношения с самозанятыми так, как будто они работают по трудовому договору.
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Четверть компаний старается не работать с самозанятыми из-за лишнего внимания со стороны контролирующих органов. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование аналитического центра Консоль.Про.

Сейчас проверяющие уделяют особое внимание компаниям, которые под видом сотрудничества с самозанятыми прячут трудовые отношения. В отличии от сотрудников с трудовым договором, самозанятые имеют меньше социальных гарантий. Договор ГПХ позволяет работодателям экономить на уплате налогов.

Каждый пятый работодатель признался, что относится к самозанятому специалисту так, как будто он работает по трудовому договору. О том, что стиль взаимоотношений с самозанятыми существенно отличается рассказали 46% руководителей.

На конец января 2024 года число самозанятых составило 9,5 млн человек.

С 1 марта 2024 года вступит в силу закон о занятости, по которому межведомственные комиссии будут собирать сведения о возможности переквалифицировать гражданско-правовые отношения в трудовые.

Под прицелом будут организации и ИП, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и платят им свыше 50 тыс. рублей в месяц.

Недавно мы писали, что ФНС усилила контроль за трудоустройством самозанятых.

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Работодатели не хотят работать с самозанятыми из-за лишнего контроля

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