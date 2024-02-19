О каких изменениях в зарплате и налогах нужно знать бухгалтеру

Следим за МРОТ и заплатой сотрудников
В первую очередь бухгалтеру нужно проверить, чтобы заплаты сотрудников не было ниже нового МРОТ — 19 242 рублей. Если низкооплачиваемые работники будут выявлены, придется провести индексацию, учитывая новые сроки и периоды уплаты НДФЛ.
Это можно сделать двумя способами: увеличить оклад или провести доплату до минимального размера оплаты труда.
Проверяем сроки уплаты НДФЛ
С 1 января 2024 года больше не принимаются платежки по НДФЛ и страховым взносом со статусом «02». Все налоги нужно платить на КБК ЕНП платежкой со статусом «01».
Изменились и сроки уплаты НДФЛ:
до 28 числа нужно оплатить налог, удержанный с 1 по 22 число текущего месяца;
до 5 числа платим налог, удержанный с 23 по последнее число предыдущего месяца.
Для корректного зачисления уплаченных сумм с ЕНС нужно подавать уведомления в следующие сроки:
до 25 числа подаем уведомление по НДФЛ, который был удержан с 1 по 22 число текущего месяца;
до 3 числа — уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по последнее число предыдущего месяца.
Как считать НДФЛ с дивидендов
В 2024 году НФДЛ по ставке 15% считают из общего дохода, который был получен по всем налоговым базам, а не по каждой в отдельности. Однако дивиденды составляют исключение: НДФЛ нужно считать отдельно по каждой базе, если сотрудник получает зарплату и дивиденды.
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