О каких изменениях в зарплате и налогах нужно знать бухгалтеру

Расскажем, что делать, если зарплата сотрудника меньше МРОТ, как считать НДФЛ с дивидендов и какие даты уплаты налога нужно отметить в календаре.

Следим за МРОТ и заплатой сотрудников

В первую очередь бухгалтеру нужно проверить, чтобы заплаты сотрудников не было ниже нового МРОТ — 19 242 рублей. Если низкооплачиваемые работники будут выявлены, придется провести индексацию, учитывая новые сроки и периоды уплаты НДФЛ.

Это можно сделать двумя способами: увеличить оклад или провести доплату до минимального размера оплаты труда.

Проверяем сроки уплаты НДФЛ

С 1 января 2024 года больше не принимаются платежки по НДФЛ и страховым взносом со статусом «02». Все налоги нужно платить на КБК ЕНП платежкой со статусом «01».

Изменились и сроки уплаты НДФЛ:

до 28 числа нужно оплатить налог, удержанный с 1 по 22 число текущего месяца;

до 5 числа платим налог, удержанный с 23 по последнее число предыдущего месяца.

Для корректного зачисления уплаченных сумм с ЕНС нужно подавать уведомления в следующие сроки:

до 25 числа подаем уведомление по НДФЛ, который был удержан с 1 по 22 число текущего месяца;

до 3 числа — уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по последнее число предыдущего месяца.

Как считать НДФЛ с дивидендов

В 2024 году НФДЛ по ставке 15% считают из общего дохода, который был получен по всем налоговым базам, а не по каждой в отдельности. Однако дивиденды составляют исключение: НДФЛ нужно считать отдельно по каждой базе, если сотрудник получает зарплату и дивиденды.

Хотите узнать больше про все изменения по налогам, учету и кадрам? Приходите 14 марта 2024 года на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Она состоится в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Мы пригласили опытных экспертов, которые ответят на самые наболевшие вопросы и поделятся ценными советами в области финансов и бухгалтерии.

До 16 февраля 2024 года на покупку базового тарифа для участия в конференции действует скидка 30%.

Купить билет

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Успевайте согласовать билеты у руководителя до праздников, чтобы гарантировать места. Количество мест ограничено!

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!