Зарплата

О каких изменениях в зарплате и налогах нужно знать бухгалтеру

Расскажем, что делать, если зарплата сотрудника меньше МРОТ, как считать НДФЛ с дивидендов и какие даты уплаты налога нужно отметить в календаре.
92 53

Следим за МРОТ и заплатой сотрудников

В первую очередь бухгалтеру нужно проверить, чтобы заплаты сотрудников не было ниже нового МРОТ — 19 242 рублей. Если низкооплачиваемые работники будут выявлены, придется провести индексацию, учитывая новые сроки и периоды уплаты НДФЛ.

Это можно сделать двумя способами: увеличить оклад или провести доплату до минимального размера оплаты труда.

Проверяем сроки уплаты НДФЛ

С 1 января 2024 года больше не принимаются платежки по НДФЛ и страховым взносом со статусом «02». Все налоги нужно платить на КБК ЕНП платежкой со статусом «01».

Изменились и сроки уплаты НДФЛ:

  • до 28 числа нужно оплатить налог, удержанный с 1 по 22 число текущего месяца;

  • до 5 числа платим налог, удержанный с 23 по последнее число предыдущего месяца.

Для корректного зачисления уплаченных сумм с ЕНС нужно подавать уведомления в следующие сроки:

  • до 25 числа подаем уведомление по НДФЛ, который был удержан с 1 по 22 число текущего месяца;

  • до 3 числа — уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по последнее число предыдущего месяца.

Как считать НДФЛ с дивидендов

В 2024 году НФДЛ по ставке 15% считают из общего дохода, который был получен по всем налоговым базам, а не по каждой в отдельности. Однако дивиденды составляют исключение: НДФЛ нужно считать отдельно по каждой базе, если сотрудник получает зарплату и дивиденды.

Хотите узнать больше про все изменения по налогам, учету и кадрам? Приходите 14 марта 2024 года на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Она состоится в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Мы пригласили опытных экспертов, которые ответят на самые наболевшие вопросы и поделятся ценными советами в области финансов и бухгалтерии.

До 16 февраля 2024 года на покупку базового тарифа для участия в конференции действует скидка 30%.

Купить билет

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Успевайте согласовать билеты у руководителя до праздников, чтобы гарантировать места. Количество мест ограничено!

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!

Начать дискуссию

Бесплатно с НДС

При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам

При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам
7
610

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бухгалтеры

⏰ До 16 февраля билет на конференцию «Клерка» со скидкой 30%. Успейте забронировать места!

На IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве.

5
Логотип ПрощеБизнес
ПрощеБизнес
Охрана труда

Потеряли журналы инструктажей по охране труда: что делать

Наверное, хотя бы раз в своей работе каждый сталкивался с проблемой потери или порчи важных документов. Это может быть обусловлено сменой специалистов и неправильной передачей дел, или переездом, или неким форс-мажором в виде пожара.

Потеряли журналы инструктажей по охране труда: что делать
20

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Зарплата

Депутаты изменят правила оплаты сверхурочной работы

При оплате сверхурочных работодатели будут должны учитывать не только размер оклада, но и компенсационные и стимулирующие надбавки.

47
Бухгалтеры

⚡Сегодня бухгалтеры бесплатно начали учиться на курсе «Годовая отчетность 2024: практикум». Присоединяйтесь!

Все новые пользователи сервиса Клерк.Премиум, которые подключатся в феврале, получают в подарок курс «Годовая отчетность 2024: практикум». Первый поток уже стартовал!

31
Зарплата

О каких изменениях в зарплате и налогах нужно знать бухгалтеру

Расскажем, что делать, если зарплата сотрудника меньше МРОТ, как считать НДФЛ с дивидендов и какие даты уплаты налога нужно отметить в календаре.

92

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Telega.in
Telega.in
Реклама

Двигаем недвижимое: как застройщикам продвигаться в Телеграм, и почему сейчас — самое время

Telegram в наши дни — настоящая золотая жила для маркетологов из любых ниш, включая рынок недвижимости. И если вы сомневаетесь, что в 2024 году продвигать квартиры можно легко и эффективно, то подходите ближе. Рассказываем, как застройщикам вылавливать горячие лиды прямо из мессенджера  и делать рекламу так, чтобы недвижимость продавалась.

Двигаем недвижимое: как застройщикам продвигаться в Телеграм, и почему сейчас — самое время
22
ПСН

🎓Вебинар. Патентная система налогообложения в 2024 году: тонкости применения. 4 марта в 15:00 мск!

Несмотря на то, что патентная система налогообложения кажется простой, на практике налогоплательщики совершают много ошибок. Разберитесь с ПСН, чтобы не допустить ошибок.

33
Самозанятые

Работодатели не хотят работать с самозанятыми из-за лишнего контроля

Каждый пятый руководитель организовал взаимоотношения с самозанятыми так, как будто они работают по трудовому договору.

135
Логотип РУС
РУС
Обзоры новостей

Кратко за день: В России введут штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности

Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть снизилась до 81,2$. Доллар торгуется по 91,4₽.

Кратко за день: В России введут штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности
46
УСН

ИП на УСН может учитывать расходы, даже если оплата идет с личной карты

У ИП все деньги личные и неважно, куда они поступают и откуда он их тратит – с расчетного счета ИП или с личной карты физлица.

157
Логотип Аксиоматика
Аксиоматика
Автоматизация учета

RPA — что это и зачем: подробнее про роботизацию бизнес-процессов

Robotic Process Automation или RPA — это технология, которая автоматизирует бизнес-процессы благодаря использованию программных роботов. Рассказываем, чем она отличается от классической автоматизации и какую пользу принесет бизнесу.

RPA — что это и зачем: подробнее про роботизацию бизнес-процессов
40

Разборы законов

1 166
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Интервью

Почему обязательный КЭДО — это уже наше завтра, чем пугают кадровиков и работников и какие документы на бумаге держать приятно

Несмотря на то что, КЭДО (кадровый электронный документооборот) применяют пока далеко не все организации,очень многие осознают — прогрессу противостоять невозможно. «Клерк» пообщался с экспертом в области КЭДО, чтобы разобраться в страхах бухгалтеров и кадровиков, узнать, как провести внедрение системы без хаоса и послушать полезные советы экспертов отрасли.

Иллюстрация: Куликов Денис/Easy Docs
94
Обзор судебной практики

IKEA проиграла суд о выплате неустойки за уход с российского рынка

ТРЦ «Павелецкая плаза» судится с магазином IKEA, который должен был работать в течение всего срока аренды. Арбитражный суд признал правоту арендодателя, но снизил размер неустойки.

87
Логотип Моё дело
Моё дело
Отчетность в СФР

Самые частые ошибки в новой форме ЕФС-1: как их исправить

С 1 января 2024 года действует новая форма ЕФС-1. Если с отчетом что-то пойдет не так, вы получите протокол проверки, в котором укажут код ошибки. Расскажем, что значит каждый из кодов, какие ошибки чаще всего допускают организации и ИП, и как их исправить.

Самые частые ошибки в новой форме ЕФС-1: как их исправить
5
298
Отчетность в СФР

Когда сдавать ЕФС-1 на беременных и будущих пенсионеров

Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) в общем случае сдают до 25 января следующего года и включают туда не всех сотрудников, а только тех, у кого есть особенности стажа. Но есть случаи, когда сдавать эту форму надо досрочно.

209
Маркетплейсы

Минпромторг не хочет «закручивать гайки» маркетплейсам

Комментарии министерства могут привести к тому, что депутатам придется переписать законопроект о маркетплейсах и заново внести его в Госдуму.

70
Логотип Такском
Такском
Маркировка товаров

Маркировка товаров легкой промышленности в 2024 году

С 1 апреля 2024 года маркировке будут подлежать новые категории одежды. Изменения коснутся производителей, импортеров, оптовых продавцов и розницы. Рассказываем обо всем подробнее.

Маркировка товаров легкой промышленности в 2024 году
145

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Клерк
Клерк
ВЭД

Что такое Инкотермс и как в нем разобраться бухгалтеру

Доставка большинства международных грузов оформляется и проходит по правилам Инкотермс. Существует 11 базисных условий провоза товаров по этой системе. Даем ликбез для бухгалтера, как разобраться с правилами международной торговли в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
92
Охрана труда

🤕 На каком бланке сообщать в СФР о легком несчастном случае

Есть утвержденная форма извещения о несчастном случае на производстве. Но она не годится для легких несчастных случаев. Для них утвержденной формы нет, но есть рекомендованная.

50