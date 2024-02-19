🌹 Бухгалтерам приготовили новую форму 6-НДФЛ и новые отчеты в ЦЗН. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

❎ Люди, которые ведут бизнес без статуса ИП, могут получить право на вычет по НДФЛ

Две статьи НК о профессиональных вычетах по НДФЛ признали неконституционными, потому что непонятно, положен вычет тем физлицам, которые ведут бизнес, не будучи ИП, или нет.

📅 Кому в феврале сдавать пять уведомлений по ЕНП

До 26 февраля надо сдать уведомления на такие налоги: НДФЛ, страховые взносы, налог на имущество организаций (только «кадастровый»), транспортный и земельный налоги.

📑 ФНС объяснила, как заполнять раздел 4 расчета по выплатам иностранным фирмам

С 2024 года применяется новая форма налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и уплаченных налогов (КНД 1151056). Там, в том числе, надо указывать необлагаемые выплаты.

📝 В 2024 году будут новые формы для отчетов работодателей в службу занятости

С 2024 года действует новый закон о занятости населения и новые правила по отчетам работодателей в ЦЗН.

Готов проект, в котором семь новых форм.

👉 Утвердили новую форму 6-НДФЛ

С 9 апреля надо сдавать расчет 6-НДФЛ по новой форме. Она такая же, как ранее рекомендованная.

💰 За невыполнение требования о продаже валютной выручки не будут штрафовать

Власти отказались рассматривать законопроект о штрафах экспортеров на нарушение правил продажи валютной выручки. Предполагалось, что экспортеров будут штрафовать от 75% до 100% от суммы непроданной валютной выручки.