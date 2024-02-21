На «Клерке» появился новый блог про автоматизацию документооборота для HoReCa и поставщиков

Компания DocsInBox больше 10 лет упрощает ресторанам и поставщикам работу с документами, помогает бизнесу сокращать издержки и избавляться от рутинных процессов.

На «Клерке» появился блог DocsInBox — сервиса автоматизации документооборота для HoReCa (ресторанов и поставщиков). Теперь читатели смогут больше узнать о том, как работать с ЕГАИС, «Честным ЗНАКОМ», «Меркурием» и «Зерно».

Специалисты компании на примере своего решения объяснят, что нужно для работы с ЭДО, накладными и государственными сервисами.

Мы хотим помочь каждому ресторану избавиться от рутинных процессов с документооборотом, чтобы экономить время, деньги и достигать выдающихся бизнес-результатов, — сказано на сайте DocsInBox.

Клиентам предлагают удобное мобильное приложение, чтобы весь документооборот был всегда под рукой.

Приложение позволяет принимать накладные, сканировать коробки, оформлять возвраты, проводить инвентаризацию алкоголя и других товаров.

Сервисом пользуются больше 9,5 тыс. крупных ресторанов и свыше 4 тыс. поставщиков.