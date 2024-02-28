Отпускные надо выплатить за три дня до отпуска: какие дни имеются в виду – календарные или рабочие?

По статье 136 ТК выплата отпускных должны быть за 3 дня до начала отпуска, но нет уточнения, какие именно дни считать.

Роструд поясняет, что дни в данном случае – календарные. Это следует из системного толкования норм ТК РФ.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем оплата отпуска производится накануне этого дня.

Например, отпуск начинается в пятницу, 1 марта. В этом случае выплатить отпускные нужно не позднее вторника, 27 февраля.

То есть, в 3-дневный срок включается и сам день выплаты отпускных. Такое разъяснение ранее давал Минтруд.

Кстати, несколько лет назад Минтруд разрабатывал проект, по которому срок выплаты – за 3 рабочих дня, а не календарных. Но дальше планов дело не пошло. Такие поправки в ТК не внесли.