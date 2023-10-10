Отпускные надо выплатить за три дня до отпуска: разъяснения Минтруда

Работодатель должен выплатить отпускные не позднее чем за 3 календарных дня до начала отпуска. В этот срок включается и сам день выплаты отпускных.

Такое разъяснение дает Минтруд и приводит пример:

— если отпуск начинается 10 ноября (пятница), то отпускные следует выплатить не позднее 7 ноября (вторник).

Производственный календарь на 2023 год – тут.

Соответственно, если человек уходит в отпуск в понедельник, то отпускные ему должны выплатить в пятницу.

Кстати, ранее в письме от 05.09.2018 № 14-1/ООГ-7157 Минтруд сообщал, что при уходе работника в отпуск в понедельник, отпускные должны быть выплачены не позднее четверга предыдущей недели. То есть, 3 дня считают без учета дня выплаты.

Срок выплаты отпускных хотели поменять, но пока эти попытки не увенчались успехом.

Несколько лет назад Минтруд разработал проект, по которому срок выплаты – за 3 рабочих дня, а не календарных.

В этом году в Думу внесли проект, по которому можно платить отпускные позже установленного срока, если сотрудник неожиданно написал заявление на отпуск.

Но пока норма про срок выплаты отпускных не менялась – 3 календарных дня.

Никакие другие правила по отпускным в последнее время тоже не менялись, хотя в некоторых СМИ и сообщили об изменениях с 1 сентября.