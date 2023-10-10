Отпускные надо выплатить за три дня до отпуска: разъяснения Минтруда

Такое разъяснение дает Минтруд и приводит пример:
— если отпуск начинается 10 ноября (пятница), то отпускные следует выплатить не позднее 7 ноября (вторник).
Производственный календарь на 2023 год – тут.
Соответственно, если человек уходит в отпуск в понедельник, то отпускные ему должны выплатить в пятницу.
Кстати, ранее в письме от 05.09.2018 № 14-1/ООГ-7157 Минтруд сообщал, что при уходе работника в отпуск в понедельник, отпускные должны быть выплачены не позднее четверга предыдущей недели. То есть, 3 дня считают без учета дня выплаты.
Срок выплаты отпускных хотели поменять, но пока эти попытки не увенчались успехом.
Несколько лет назад Минтруд разработал проект, по которому срок выплаты – за 3 рабочих дня, а не календарных.
В этом году в Думу внесли проект, по которому можно платить отпускные позже установленного срока, если сотрудник неожиданно написал заявление на отпуск.
Но пока норма про срок выплаты отпускных не менялась – 3 календарных дня.
Никакие другие правила по отпускным в последнее время тоже не менялись, хотя в некоторых СМИ и сообщили об изменениях с 1 сентября.
Вы не знаете, к кому обратиться с вопросом по бухучету, налогам или кадрам? Спросить коллегу, на форуме? А безопасно ли следовать их советам?
Попробуйте
Клерк.Консультации ― выделенную линию поддержки для бухгалтеров 24/7
.
Любая сложная ситуация будет разобрана максимум за 24 часа, а среднее время ответа 3 часа. Количество вопросов безлимитное ― задавайте любые вопросы по бухучету, налогам, воинскому учету, 1С и кадрам.
Аттестованные эксперты по бухучету и налогам дадут персонализированные ответы, соответствующие всем правовым нормам и правилам учета. Никаких фрилансеров и анонимов, только профессионалы и практики.
Сейчас действует скидка 25% на безлимитные консультации экспертов, стоимость подписки на месяц по акции 4 500 руб.!
Комментарии