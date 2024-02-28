Трудовые отношения

С дефицитом кадров столкнулись 81% компаний

В 2024 году нанять новых сотрудников хотят 56% работодателей.
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По итогам 2023 года 49% компаний заявили об увеличении численности персонала. Об этом сказано в исследовании «Русской школы управления» (РШУ). Результаты есть в распоряжении «Клерка».

16% работодателей сократили штат. Менее чем на 20% персонал сократили 13% организаций, 2% — уволили от 20 до 50% сотрудников.

Численность персонала осталась на прежнем уровне в 35% компаний.

С дефицитом кадров в 2023 году столкнулись 81% организаций. Расширять штат в 2024 году планируют 56% работодателей.

Сложная ситуация на рынке труда заставляет работодателей корректировать свой подход к сотрудникам. Если раньше многие руководители считали, что незаменимых людей нет и всегда можно найти хорошего специалиста на любую должность, то сейчас их позиция меняется. Компании стали больше заниматься развитием талантов, а также ротацией сотрудников внутри компании, чтобы они могли проявить себя на новом месте, — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.

Больше всего бизнесу интересны кандидаты производственных специальностей (44%), те, кто занимается торговлей (31%), маркетингом и рекламой (14%), финансами и бухгалтерией (11%). IT-специалистов ищут 14% работодателей, а руководители нужны 18% предприятий.

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Государственные пенсии

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Социальный вычет

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Календарь вебинаров

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ВЭД

За какие нарушения ВЭД бухгалтер может получить штраф

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Логотип Екатерина Макаренко
Екатерина Макаренко
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Трудовые отношения

С дефицитом кадров столкнулись 81% компаний

В 2024 году нанять новых сотрудников хотят 56% работодателей.

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Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: iPhone не надо сушить в рисе, диссертаций стало на 22% меньше, а в «Сапсаны» добавят полки для сна

Подготовили для вас обзор главных событиями этого дня. Все самое интересное, о чем писали и говорили сегодня в сети, в одной подборке.

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Сергей Бацев
Ведение бизнеса

Разбираем данные: ключ к успешному бизнесу 💼📊

Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами немного мыслей о важности данных в бизнесе.

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Центробанк обнаружил манипулирование на торгах акциями СПБ Биржи

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Бухгалтеры

🔥 Откройте расчетный счет в «Тинькофф» и получите скидку 10% на оплату подписки Клерк.Премиум

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Самозанятые

Как налоговики доказывают трудовые отношения с самозанятыми в 2024 году

Впереди новая волна налоговых проверок и сейчас есть время для проведения аудита налоговых рисков. Получить ценную информацию о том, как усилить свою налоговую безопасность при сотрудничестве с самозанятыми.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры для бухгалтера

Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус: бухгалтеры устали от своей работы, но все равно ее любят. 🌵«Ночной бухгалтер» №1628

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Первая Экспертная Бухгалтерия
Проверки

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НДФЛ с зарплат сотрудников, уехавших за границу: FAQ и примеры расчета
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Налог на имущество физических лиц

У ИП на УСН будет льгота по налогу на имущество на помещение, даже если оно временно не используется в бизнесе

Применение УСН предполагает освобождение от налога на имущество, если оно не включено в региональный «кадастровый» перечень.

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Бесплатно с Больничные

Как отразить больничный в ЕФС-1. Мини-курс

В сегодняшнем мини-курсе разберем частный случай заполнения ЕФС-1 — как отразить больничный в ЕФС-1 и какую форму отчета использовать.

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«Qiwi Банк» и отзыв лицензии. Будет ли банкротство банка?

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