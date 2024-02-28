С дефицитом кадров столкнулись 81% компаний

По итогам 2023 года 49% компаний заявили об увеличении численности персонала. Об этом сказано в исследовании «Русской школы управления» (РШУ). Результаты есть в распоряжении «Клерка».

16% работодателей сократили штат. Менее чем на 20% персонал сократили 13% организаций, 2% — уволили от 20 до 50% сотрудников.

Численность персонала осталась на прежнем уровне в 35% компаний.

С дефицитом кадров в 2023 году столкнулись 81% организаций. Расширять штат в 2024 году планируют 56% работодателей.

Сложная ситуация на рынке труда заставляет работодателей корректировать свой подход к сотрудникам. Если раньше многие руководители считали, что незаменимых людей нет и всегда можно найти хорошего специалиста на любую должность, то сейчас их позиция меняется. Компании стали больше заниматься развитием талантов, а также ротацией сотрудников внутри компании, чтобы они могли проявить себя на новом месте, — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.

Больше всего бизнесу интересны кандидаты производственных специальностей (44%), те, кто занимается торговлей (31%), маркетингом и рекламой (14%), финансами и бухгалтерией (11%). IT-специалистов ищут 14% работодателей, а руководители нужны 18% предприятий.