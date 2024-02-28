Трудоустройство подростков поддержали 92% родителей

Работодателям предложили выделять больше мест для трудоустройства несовершеннолетних и социально уязвимых категорий населения.

92,2% родителей хотят, чтобы из дети-подростки начали работать. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Было бы хорошо, если бы компании, особенно частные организации, могли бы выделять вакансии, смешанные вакансии, для трудоустройства семей с детьми, детьми-инвалидами, молодых инвалидов и подростков, — сказала Львова-Белова.

Также она добавила, что сейчас 24% семей в регионах находятся в сложном финансовом положении из-за того, что что-то из родственников не может выйти «на нормальную работу».

Летом 2023 года был принят Федеральный закон от 13.06.2023 № 259-ФЗ, который упрощает процедуру заключения трудового договора с несовершеннолетними, достигшими 14 лет.