Банки начнут открывать вклады по биометрии

Взять кредит или открыть вклад будет можно без личного визита в офис банка, идентификацию клиентов будут проводить по биометрии.

В Госдуму внесли законопроект, по которому банки будут обязаны предоставить клиентам возможность открывать вклады и получать кредиты с использованием биометрии.

Получить кредит или открыть вклад будет можно без личного присутствия, личность клиентов подтвердят с помощью информации из Единой биометрической системы. Также по биометрическим данным можно пройти идентификацию для выполнения требований антиотмывочного закона.

Изменения будут способствовать популяризации единой биометрической системы и оптимизации финансовой нагрузки на банки, — сказано в пояснительной записке.

Также законопроект внесет изменения в закон о банках. Клиенты и кредитные организации смогут подписывать документы в электронном виде с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи.