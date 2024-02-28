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Внесите эти изменения в локальные акты, чтобы не оштрафовала ГИТ

В 2023 году Конституционный суд выпустил сразу шесть постановлений, которые касаются трудовых отношений. Узнайте, что нужно сделать работодателям, чтобы не нарушать основной закон страны.
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Несколько статей ТК признали частично неконституционными. Разберем самые важные изменения вместе с Еленой Пономаревой — экспертом по трудовым отношениям, консультантом по управлению, преподавателем и руководителем образовательного центра.

Как только вышло постановление, работодатели должны начать менять свою практику и внести изменения в локальные нормативные акты, в положение об оплате труда и премировании, в правила внутреннего трудового распорядка.

Документы в том виде, в каком они были до постановления, больше применять нельзя. Иначе это нарушает Конституцию, — сказала Елена Пономарева.

Какие нормы изменились

  • О защите чести и достоинства работника. Сейчас работодатель обязан опровергнуть информацию о проступке сотрудника, если приказ о наказании признали незаконным. Например, когда руководство увольняет человека и рассылает всему коллективу информацию о его проступке, а потом сотрудник в суде доказал свою невиновность.

  • О выплате выходного пособия. Работодатели больше не могут отказать сотрудникам в выплате выходного пособия при увольнении по соглашению сторон. Уволить можно любого, предложив сотруднику определенную денежную сумму. Компания может пообещать выплаты, но не произвести их. Тогда работник идет в суд, который либо принимает его сторону, либо нет т.к. Трудовой кодекс не предусматривает дополнительную выплату. После решения КС судебная практика изменится, а выплаты по соглашению будут обязательными.

  • Об оплате сверхурочной работе. Оплату за сверхурочную работу надо считать с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, а не только платить окладную часть. Сейчас Госдума в первом чтении приняла такой законопроект.

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