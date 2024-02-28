Внесите эти изменения в локальные акты, чтобы не оштрафовала ГИТ

В 2023 году Конституционный суд выпустил сразу шесть постановлений, которые касаются трудовых отношений. Узнайте, что нужно сделать работодателям, чтобы не нарушать основной закон страны.

Несколько статей ТК признали частично неконституционными. Разберем самые важные изменения вместе с Еленой Пономаревой — экспертом по трудовым отношениям, консультантом по управлению, преподавателем и руководителем образовательного центра.

Как только вышло постановление, работодатели должны начать менять свою практику и внести изменения в локальные нормативные акты, в положение об оплате труда и премировании, в правила внутреннего трудового распорядка.

Документы в том виде, в каком они были до постановления, больше применять нельзя. Иначе это нарушает Конституцию, — сказала Елена Пономарева.

Какие нормы изменились

О защите чести и достоинства работника. Сейчас работодатель обязан опровергнуть информацию о проступке сотрудника, если приказ о наказании признали незаконным. Например, когда руководство увольняет человека и рассылает всему коллективу информацию о его проступке, а потом сотрудник в суде доказал свою невиновность.

О выплате выходного пособия. Работодатели больше не могут отказать сотрудникам в выплате выходного пособия при увольнении по соглашению сторон. Уволить можно любого, предложив сотруднику определенную денежную сумму. Компания может пообещать выплаты, но не произвести их. Тогда работник идет в суд, который либо принимает его сторону, либо нет т.к. Трудовой кодекс не предусматривает дополнительную выплату. После решения КС судебная практика изменится, а выплаты по соглашению будут обязательными.

Об оплате сверхурочной работе. Оплату за сверхурочную работу надо считать с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, а не только платить окладную часть. Сейчас Госдума в первом чтении приняла такой законопроект.

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