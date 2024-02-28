🙎 Бухгалтеры не понимают, как считать НДФЛ 15% и зачем ФНС сравнивает 6-НДФЛ с уведомлениями. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

📝 Бухгалтеры-кассиры будут оформлять новый документ

С 1 октября кассовые операции надо будет оформлять не только приходными и расходными кассовыми ордерами, но и квитанциями о размене денег.

📆 Дни по уходу за ребенком-инвалидом копятся и переносятся только «год в год»

Если родители детей-инвалидов не использовали свои дополнительные выходные дни в текущем году, то на следующий год они не переносятся. При этом компенсации за накопленные, но неиспользованные дни не предусмотрено. То есть, по сути, такие дни просто «сгорают».

👈 👉 НДФЛ с дивидендов считают без учета зарплаты, а НДФЛ с зарплаты – с учетом дивидендов

По одной норме НК считать предел дохода надо по совокупности налоговых баз, в том числе, с учетом дивидендов. По другой норме НК считать базу по дивидендам надо отдельно, а не по совокупности.

🔃 Пошли требования о нестыковке ЕНП-уведомлений и 6-НДФЛ

Данные из уведомлений по ЕНП на НДФЛ, сданных в 1 квартале 2023 года, давно «затерлись» данными из 6-НДФЛ за 1 квартал, но налоговики не теряют бдительности, проводят сравнение и находят нестыковки.

🕞 Покупатель должен восстановить НДС с аванса до того, как возьмет на вычет НДС с покупки

Если продавец произвел отгрузку товаров в одном квартале, а покупатель принял их на учет в другом, обязанность покупателя по восстановлению НДС с аванса возникает в том квартале, в котором продавец произвел отгрузку.

🍕 Пицца облагается НДС 10%, если она чуть-чуть не доготовлена

Для замороженной готовой пиццы, которую надо только разогреть, нет ставки НДС 10%, а для замороженной пиццы, которую надо 5 минут запекать в микроволновке, есть.