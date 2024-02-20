👈 👉НДФЛ с дивидендов считают без учета зарплаты, а НДФЛ с зарплаты – с учетом дивидендов

В этом году выявилась проблема с расчетом НДФЛ 15%. По одной норме НК считать предел дохода надо по совокупности налоговых баз, в том числе, с учетом дивидендов. По другой норме НК считать базу по дивидендам надо отдельно, а не по совокупности.

То есть, для дивидендов идет отдельный расчет без учета зарплаты, а для зарплаты – общий расчет с учетом дивидендов.

Региональное УФНС опубликовало разъяснения на этот счет.

Налоговики сообщают, что для НДФЛ надо суммировать все базы. Но при расчете дивидендов совокупность баз не учитывают. Считают предел для ставки только по дивидендам.

При этом для стандартных вычетов на детей учитывают только основную налоговую базу (зарплату и т. д.)

Список налоговых баз для ставок 13% и 15% смотрите здесь.

Кстати, Минфин планировал внести поправки в НК для внесения определенности. Хотели прописать, что при расчете НДФЛ с зарплаты база по дивидендам не учитывается.

Вот цитата из документа:

То есть, было бы примерно так же, как в 2021-2023 годах, когда был отдельный расчет.

Но пока в НК есть две не очень соответствующие друг другу нормы. Бухгалтеры задают вопросы ФНС, но ответа не получают.

Об этой проблеме мы рассказывали здесь.

Наши читатели по этому поводу шутят: «Считать надо отдельно, но вместе. Смешивать, но не взбалтывать. Стой тут, иди сюда».

Очередное обсуждение этой темы идет сегодня в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».