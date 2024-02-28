Увеличат необлагаемый НДФЛ и взносами лимит суточных

Сейчас не облагаются НДФЛ и страховыми взносами суточные в размере 700 рублей в день. Этот лимит могут увеличить, но не для всех.

За пересмотр лимита высказался президент Владимир Путин на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний.

Водитель посетовал, что с 1 января суточные составляют 700 рублей, а обеды – минимум 500 рублей в день.

Поясним, речь идет про лимит суточных для разъездного характера работы. С 2024 года их установили в том же размере, что и суточные для командировок.

Владимир Путин сказал, что справедливо поменять эту шкалу в соответствии с особенностями работы транспортников.

«У нас единый подход ко всем суточникам: и у тех, кто работает на транспорте, и у других работников – у всех одинаковая сумма. Это решение не думаю, что сбалансированное, потому что вы постоянно в командировках, а некоторые раз в год проезжают. Это большая разница. Для вас это – часть вашей жизни», – сказал президент.

На встрече также отметили, что в Беларуси у водителей суточные 1 500 руб. по стране и до 15 тыс. руб. за рубежом.

Кстати, Минтранс предлагал увеличить суточные для дальнобойщиков с 700 до 1 200 руб.