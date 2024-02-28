Как рассчитываются пени в процессе выполнения госконтракта

Пени начисляются поставщику за каждый день просрочки в исполнении заказа, предусмотренного контрактом. Отсчет начинается со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Об этом сказано в ст.34 44-ФЗ.
Пени рассчитываются в размере 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ на дату уплаты.
В обзоре судебной практики Президиума Верховного суда от 28.06.2017 сказано, что:
сумма пени взыскивается на дату вынесения решения суда или добровольного исполнения обязательств;
при расчете используют ключевую ставку ЦБ;
для расчета заказчику нужен установленный договором или законом размер неустойки и период просрочки;
после вынесения судебного акта расчет неустойки производит ФССП или другие органы.
Также суды неоднократно признавали правомерным требование о взыскании пени по день фактического исполнения обязательства.
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