Как рассчитываются пени в процессе выполнения госконтракта

Если поставщик не выполняет в срок заказ, то со следующего дня после истечения установленного срока ему будет начисляться неустойка в размере 1/300 от ключевой ставки на день уплаты.

Пени начисляются поставщику за каждый день просрочки в исполнении заказа, предусмотренного контрактом. Отсчет начинается со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Об этом сказано в ст.34 44-ФЗ.

Пени рассчитываются в размере 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ на дату уплаты.

В обзоре судебной практики Президиума Верховного суда от 28.06.2017 сказано, что:

сумма пени взыскивается на дату вынесения решения суда или добровольного исполнения обязательств;

при расчете используют ключевую ставку ЦБ;

для расчета заказчику нужен установленный договором или законом размер неустойки и период просрочки;

после вынесения судебного акта расчет неустойки производит ФССП или другие органы.

Также суды неоднократно признавали правомерным требование о взыскании пени по день фактического исполнения обязательства.