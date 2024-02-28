🏠 Переселенцев из-за комплексной застройки хотят освободить от НДФЛ, как москвичей при реновации

Если москвича выселяют из хрущевки и дают новое жилье, он может продать его без НДФЛ, потому что учитывают срок владения старым жильем. А вот житель Санкт-Петербурга в аналогичной ситуации заплатит налог. Это хотят исправить.

В Госдуму поступил законопроект, в котором прописаны особенности НДФЛ при продаже жилья, полученного гражданами в рамках программы комплексного развития территории жилой застройки.

Авторы проекта – депутаты Санкт-Петербурга.

Про налоговые особенности по НДФЛ при реновации в Москве мы рассказывали здесь и здесь.

Для комплексного развития территории жилой застройки особености будут такие: возмещение за старую квартиру не облагается НДФЛ;

срок владения новой квартирой будут считать с учетом срока владения старой квартирой;

при продаже новой квартиры для НДФЛ можно будет учесть расходы на покупку старой квартиры;

за регистрацию новой квартиры не будет госпошлины.

В пояснительной записке к проекту говорится, что интересы всех граждан при переселении (в части налогов) должны учитываться также, как это сейчас сделано для москвичей, которых переселяют по программе реновации.

Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь. Нюансы подсчета этого минимального срока мы разбирали здесь.