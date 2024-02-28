🏠 Переселенцев из-за комплексной застройки хотят освободить от НДФЛ, как москвичей при реновации

В Госдуму поступил законопроект, в котором прописаны особенности НДФЛ при продаже жилья, полученного гражданами в рамках программы комплексного развития территории жилой застройки.
Авторы проекта – депутаты Санкт-Петербурга.
Про налоговые особенности по НДФЛ при реновации в Москве мы рассказывали здесь и здесь.
Для комплексного развития территории жилой застройки особености будут такие:
возмещение за старую квартиру не облагается НДФЛ;
срок владения новой квартирой будут считать с учетом срока владения старой квартирой;
при продаже новой квартиры для НДФЛ можно будет учесть расходы на покупку старой квартиры;
за регистрацию новой квартиры не будет госпошлины.
В пояснительной записке к проекту говорится, что интересы всех граждан при переселении (в части налогов) должны учитываться также, как это сейчас сделано для москвичей, которых переселяют по программе реновации.
Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь. Нюансы подсчета этого минимального срока мы разбирали здесь.
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