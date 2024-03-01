НДФЛ по дивидендам надо считать без учета зарплаты

Порядок расчета НДФЛ по дивидендам описан в пункте 3 статьи 214 НК.
При этом в расчет совокупности налоговых баз при подсчете дохода в виде дивидендов не включаются другие налоговые базы (для целей ставки НДФЛ 15%).
Напомним, для ставок 13% и 15% есть 11 налоговых баз, среди которых – дивиденды и основная налоговая база (в нее, в том числе, входит зарплата).
При расчете НДФЛ с дивидендов в зачет идет налог на прибыль, который компания уплатила за полученные от другой компании дивиденды, которые в итоге выплачивают физлицу.
Налог на прибыль зачитывают в счет НДФЛ пропорционально долям.
Об этом сообщает Минфин в письме от 14.02.2024 № 03-04-05/12838.
Отметим, что в письме не освещен вопрос расчета НДФЛ с зарплаты после того, как были выплачены дивиденды. ФНС обещала, что разъяснения по этому поводу будут, как только Минфин выскажет свою позицию.
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