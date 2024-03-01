С какими рисками кадровой оптимизации столкнутся работодатели в 2024 году

Сейчас Минтруд начал активно бороться с нелегальной занятостью. Будут проверять работодателей, которые привлекают больше 10 самозанятых и выплачивают им доход от 50 тысяч рублей в месяц.

С 1 января 2024 года вступил в силу Закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ», который регулирует работу с внештатными сотрудниками и физлицами по договорам ГПХ.

Работодателям нужно помнить, что исполнители по договорам ГПХ сами определяют время своей работы, самозанятые и привлеченные ИП не обязаны подчиняться внутреннему распорядку организации.

Такое взаимодействие не гарантирует занятым ежегодный оплачиваемый отпуск, больничные и пособия, а также компенсации при увольнении и выплату сверхурочных. Компания не должна предоставлять самозанятым рабочее место, униформу и инструменты, а также возмещать их собственные расходы на выполнение заказа.

Минтруд уже разработал проект, где определил, что ФНС будет предоставлять следующую информацию:

о компаниях, которые начисляли как минимум 10 сотрудникам зарплату ниже МРОТ;

о заказчиках, у которых есть признаки маскировки трудовых отношений под договоры гражданско-правового характера;

о юридических лицах, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и платят им больше 50 тыс. рублей в месяц.

о тех, кто выплачивает своим сотрудникам зарплату, размер которой отклоняется от среднеотраслевой более чем на 35%;

об организациях и ИП, которые используют онлайн-кассы.

Роструд может переквалифицировать договоры ГПХ в трудовые, если сочтет, что их применение неправомерно. В 2023 году Роструд выдал около 5 тыс. таких предписаний.

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