Роспотребнадзор добился изменения правил использования подарочных карт «Ашан» + опрос

Это произошло в отношении подарочных карт магазина «Ашан» в Пермском крае, нарушавших права потребителей.

Роспотребнадзор рассказал, что в правилах ООО «Ашан», размещенных на его официальном сайте, говорилось, что потребители не смогут вернуть неиспользованные денежные средства после истечения срока действия подарочной карты. По мнению чиновников, эти условия нарушают требования ГК и Закон “О защите прав потребителей”.

В итоге Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю обратилось в суд, чтобы пресечь нарушения прав неопределенного круга потребителей.

При рассмотрении дела торговая сеть исключила из Правил ущемляющие условия.

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Решением Мытищинского горсуда Московской области в удовлетворении требований Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю было отказано, так как компания уже устранила нарушения. Апелляционным определением Мособлсуда от 15.01.2024 требования Роспотребнадзора удовлетворены частично: действия ретейла признаны противоправными.