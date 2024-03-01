🎓Вебинар: Документы при приеме на работу в 2024 году. 18 марта в 15:00 мск!

Разберитесь, как принять на работу сотрудника в 2024 году, а также какой нужен перечень документов и какие сдать отчеты о приеме на работу.

Для оформления приема на работу нужно не только собрать пакет документов и оформить кадровые документы, но отчитаться о приеме. От правильности оформления приема во многом зависит бесконфликтность отношений с работником, а также наличие последствий, которые могут привести к трудовым спорам и штрафным санкциям.

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Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

На вебинаре разберем:

1) Пошаговый алгоритм оформления приеме на работу.

2) Документы работника:

удостоверяющие личность;

подтверждающие стаж работы;

воинского учета;

подтверждающие отсутствие ограничений;

подтверждающие наличие специального права и др.

3) Трудовой договор и приказ о приеме на работу: форма, содержание, сроки.

4) Запись о приеме в учетные формы: личная карточка, трудовая книжка и др.

5) Отчеты о приеме на работу: ЕФС-1, в военкомат, в МВД, в госорган и др.

Ждем вас на вебинар 18 марта в 15:00 мск!

Запись вебинара будет бесплатно доступна тем, кто записался на него, и всем подписчикам Клерк.Премиум!