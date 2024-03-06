Нотариусы предупредили о мошенниках-лженотариусах на онлайн-платформах

На чем строится обман
Недобросовестные личности представляются нотариусами или некими «просветленными посредниками» и предлагают якобы нотариальные услуги в онлайн режиме. Обещают сделать «любую бумагу» быстро, без личных встреч и лишних хлопот. Нужно только перевести им на карту 100% предоплату, прислать сканы паспорта и других личных документов. А дальше ждать приходится бесконечно долго, результата ноль.
Как работает схема
На популярном ресурсе публикуют объявление с заманчивым названием, например — «Дистанционный нотариус». Для убедительности мошенники используют термины, которые есть в нотариальной практике, но искажают их смысл и коверкают контекст.
Людям предлагают услуги «любой направленности по любым нотариальным действиям дистанционно». Если очень нужно, обещают все оформить даже задним числом. Уверяют, что документы подготовит действующий нотариус, и они смогут пройти различные проверки.
ФНП подчеркивает, что на самом деле к нотариату все это не имеет никакого отношения. И люди понимают это далеко не сразу.
Есть и другие схемы, когда аферисты пытаются выдать себя за нотариусов.:
Иногда они используют для этого поддельные сайты, которые выдают за официальные ресурсы нотариальных контор или региональных нотариальных палат.
Могут создавать сомнительные агрегаторы, на которых неизвестные лица предлагают найти удобную нотариальную контору, записаться к нотариусу и отправить ему документы для предварительной проверки.
При этом реальным нотариусам сведения никто не передает.
Кстати, рейтинг мифического нотариуса на платформе обычно довольно высок. Суть в том, что положительные комментарии относятся к другим объявлениям, которые ранее публиковались с этого аккаунта. Людям понравилось, как «специалист» продавал им книги, игрушки, карандаши и т. д. Злоумышленники могут просто купить действующий профиль у добросовестного пользователя.
Предупреждение от ФНП
Если вам предлагают онлайн-удостоверение договора, завещания, всевозможных согласий и стопки доверенностей на сдачу — будьте осторожны, перед вами мошенник.
Нотариусы действительно могут совершать некоторые действия в удаленном формате, но их количество строго ограничено. И это только те нотариальные действия, которые по определению не могут никому навредить, нарушить чьи-то права и причинить реальный ущерб.
Воспользоваться удаленными нотариальными действиями — то есть без визита к нотариусу — можно только в личном кабинете на портале Федеральной нотариальной палаты. Для этого нужны:
Подтвержденный аккаунт на Госуслугах.
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
Сегодня онлайн доступно 13настоящих нотариальных действий: получение выписки из ЕГРН или из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, совершение исполнительной надписи, депозит нотариуса для исполнения обязательств, фиксация доказательств в сети, удостоверение верности перевода и др.
В этом списке нет и не может быть никаких юридически значимых волеизъявлений и сделок. В том числе односторонних — доверенности, согласия, завещания и т. п.
Есть в нотариальной практике и дистанционный формат — это когда люди не могут встретиться в одном месте для заключения сделки и идут каждый к удобному для себя нотариусу. Те проводят все стандартные проверки, связываются по видеосвязи и удостоверяют договор, сидя вместе с участниками перед мониторами. Таким образом можно удостоверить уже любую сделку.
Пример
Подставной нотариус на площадке с объявлениями просил за удостоверение согласия на выезд ребенка из РФ 15 000 рублей. В реальности цена за такое нотариальное действие во много раз меньше — 1300 руб.
Плата, которую взимает нотариус, строго регламентирована законом.
Если фейковый нотариус не называет свое полное имя, это тоже должно сразу вызывать подозрение.
Иногда мошенники выдумывают первые попавшиеся имена. Но это легко распознать: число действующих нотариусов в России ограничено — их всего около 8000. И всех можно найти на портале ФНП. Если какого-то имени нет в списке, значит, такого действующего нотариуса в природе не существует.
Если вам приходилось сталкиваться с подобными лженотариусами, ниже в комментариях поделитесь вашим опытом.
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