Нотариусы предупредили о мошенниках-лженотариусах на онлайн-платформах

Недобросовестные личности представляются нотариусами или некими «просветленными посредниками» и предлагают якобы нотариальные услуги в онлайн режиме. Обещают сделать «любую бумагу» быстро, без личных встреч и лишних хлопот. Нужно только перевести им на карту 100% предоплату, прислать сканы паспорта и других личных документов. А дальше ждать приходится бесконечно долго, результата ноль.

На популярном ресурсе публикуют объявление с заманчивым названием, например — «Дистанционный нотариус». Для убедительности мошенники используют термины, которые есть в нотариальной практике, но искажают их смысл и коверкают контекст.

Людям предлагают услуги «любой направленности по любым нотариальным действиям дистанционно». Если очень нужно, обещают все оформить даже задним числом. Уверяют, что документы подготовит действующий нотариус, и они смогут пройти различные проверки.

ФНП подчеркивает, что на самом деле к нотариату все это не имеет никакого отношения. И люди понимают это далеко не сразу.

Есть и другие схемы, когда аферисты пытаются выдать себя за нотариусов.:

Иногда они используют для этого поддельные сайты , которые выдают за официальные ресурсы нотариальных контор или региональных нотариальных палат.

Могут создавать сомнительные агрегаторы, на которых неизвестные лица предлагают найти удобную нотариальную контору, записаться к нотариусу и отправить ему документы для предварительной проверки.

При этом реальным нотариусам сведения никто не передает.

Кстати, рейтинг мифического нотариуса на платформе обычно довольно высок. Суть в том, что положительные комментарии относятся к другим объявлениям, которые ранее публиковались с этого аккаунта. Людям понравилось, как «специалист» продавал им книги, игрушки, карандаши и т. д. Злоумышленники могут просто купить действующий профиль у добросовестного пользователя.

Предупреждение от ФНП

Если вам предлагают онлайн-удостоверение договора, завещания, всевозможных согласий и стопки доверенностей на сдачу — будьте осторожны, перед вами мошенник.