Борьба с выгоранием: о психологическом здоровье сотрудников заботятся 63% работодателей

Компании следят за эмоциональным состоянием своих сотрудников, чтобы не допустить выгорания и стресса на работе.

Следят за психологическим здоровьем сотрудников 63% компаний, 41% работодателей постоянно общаются с сотрудниками, чтобы понимать их эмоциональный фон. 17% HR-специалистов ведут личные беседы с персоналом, а 5% применяют внутреннее анкетирование.

8% участников опроса, которых волнует психологическое здоровье коллег, предоставляют услуги психолога в ДМС. Об этом говорит исследование сервиса «Работа.ру». В 4% компаний есть свой корпоративный психолог, а 2% отправляют работников на горячую линию помощи.

Чаще всего психологи:

работают с проблемами выгорания и стресса на работе;

консультируют по индивидуальным проблемам;

оказывают поддержку тем, кто выходит на пенсию или отправляется в декрет.

Тема заботы о сотрудниках особенно актуальна в условиях дефицита кадров на рынке труда. Узнайте больше о том, как справиться с нехваткой кадров, удержать специалистов и автоматизировать работу с привлеченными исполнителями на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Событие пройдет 14 марта 2024 года в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Приходите на конференцию вместе с коллегой! Мы сделали выгодный тариф, чтобы вы могли купить два билета по цене одного.

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Мы пригласили Александра Ветеркова — заместителя генерального директора сервиса «Работа.ру», операционного директора сервисов «СберПодбор» и «Подработка».

Компания «Подработка» выступает партнером конференции «Клерка». Сервис помогает найти внештатных специалистов, автоматизировать работу с ними, а фрилансерам получить заказы за 15 минут. С площадкой работают уже больше 632 тыс. исполнителей.

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