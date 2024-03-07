НДФЛ

64% россиян считают справедливым ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

Только 17% жителей страны опасаются, что пересмотр НДФЛ приведет к возвращению серых зарплат, а каждый пятый заявил, что налоги нужно отменить для всех, кто получает меньше 5 млн рублей.
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В Госдуму планируют внести законопроект, который увеличит налоговые ставки по мере роста дохода налогоплательщика. НДФЛ предложили повысить до 25% для тех, кто зарабатывает больше 500 млн рублей.

Сервис SuperJob провел исследование и выяснил, что прогрессивную шкалу НДФЛ поддерживают 2 из 3 жителей страны.

64% россиян высказались за введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц: «Это справедливо», — говорится в исследовании.

17% опрошенных не поддержали подобную инициативу и заявили, что это приведет к возрождению серой зарплаты.

Каждый 5-й респондент считает, что для доходов до 5 млн рублей нужно отменить все налоги.

Идею повысить налоговые ставки для богатых чаще одобряют жители страны в возрасте от 35 до 44 лет — 72%.

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