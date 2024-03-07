Мошенники обманывали россиян с трудоустройством. Их задержала полиция

Злоумышленники обещали соискателям работу, но на собеседовании предлагали купить дистрибьюторские пакеты стоимостью от 60 до 400 тысяч рублей.

В Москве сотрудники МВД задержали мошенников, которые похищали деньги у соискателей, обещая им работу.

На собеседованиях людям предлагали купить дистрибьюторские пакеты (соглашения) стоимостью от 60 до 400 тыс. рублей. Если у кандидатов не было денег, им предлагали взять кредит.

Чтобы предложение выглядело убедительным, желающих найти работу отправляли на онлайн-обучение, а после они должны были продать несколько фильтров для очистки воды.

На самом деле работа такой компании сводилась к привлечению таких же, как они, менеджеров по продажам и получению от них денежных средств за дистрибьюторские пакеты. Об этом сказано на сайте МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве полицейские задержали персонал компании – двенадцать мужчин и девятерых женщин, — сказала представитель МВД Ирина Волк.

Фигурантам предъявили обвинения, по адресам их проживания и в офисах фирмы прошли обыски. Правоохранители изъяли ноутбуки, телефоны, банковские карты, а также другие предметы и документы.