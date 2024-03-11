Хотят отменить нулевой НДС на продажу серебра в слитках физлицам

Льготу по НДС на продажу серебра физлицам сохранят, если слитки будут лежать в хранилище ценностей.

Правительство поддержало законопроект, который отменяет нулевой НДС на продажу банками, аффинажными организациями, Гознаком серебра в слитках физическим лицам.

Кроме того, документ отменит льготу по НДС в случае, если продажу серебра в слитках проводит сама добывающая компания. Такая норма действует с 1 октября 2023 года.

Льгота по НДС сохранится, если серебро в слитках останется в одном из хранилищ: в государственном хранилище ценностей, хранилище ЦБ или хранилищах банков.

Нулевой НДС отменят через месяц после официальной публикации закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

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