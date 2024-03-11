После проверок Счетной палаты возбудили 18 уголовных дел

Счетная палата возбудила 132 административных дела и вынесла 126 постановлений на общую сумму штрафов в 4,33 млн рублей. В прошлом году она была намного меньше — 863,8 тысяч рублей.

В 2023 году по материалам проверок Счетной палаты было возбуждено 18 уголовных дел.

14 из 18 дел проходят по статье «мошенничество», два — в связи с превышением должностных полномочий, одно — по статье «кража» и еще одно дело возбудили за присвоение чужого имущества или растрату. Об этом сказано в отчете Счетной палаты, который подготовили для Федерального собрания.

55 материалов направила Счетная палата в 2023 году в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру по итогам своих проверок, — говорится в документе.

Инспекторы Счетной палаты возбудили 132 административных дела и вынесли 126 постановлений о назначении наказаний. Общая сумма штрафов в 2023 году составила 4,33 млн рублей.

Для сравнения: в 2022 году было возбуждено 93 административных дела с общей суммой взыскания — 863,8 тыс. рублей.

По итогам проверок к дисциплинарной ответственности привлекли 119 должностных лиц, а 4 были уволены.