🍄 У бухгалтеров идут проблемы с авансовым НДС. Но отменять его точно не будут. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

📄 Право на двойной стандартный вычет по НДФЛ надо подтвердить документами

Для двойного вычета через работодателя нужно заявление сотрудницы, заявление ее мужа об отказе от вычета и документы, подтверждающие право на такой вычет. Если работодатель такой вычет не предоставлял, можно получить его в ИФНС по 3-НДФЛ.

👇 Власти не будут отменять НДС с авансов, чтобы не страдали покупатели

Если отменить НДС с авансов, это приведет к отвлечению оборотных средств покупателей, утверждает Минфин. Поэтому нет.

❎ Если в ЕФС-1 вы ошиблись в ФИО и СНИЛС сотрудника, отчет надо пересдать

Если вы сдали раздел 1 ЕФС-1 о кадровых мероприятиях, стаже или зарплате и допустили там ошибку в персональных данных сотрудника, то этот отчет у вас просто не примут. На исправление есть 5 дней.

🔢 При продаже совместной недвижимости доход для НДФЛ делят поровну

При исчислении НДФЛ с доходов, полученных от продажи недвижимости, находившейся в общей совместной собственности, полученный каждым из собственников доход определяют для каждого в равных долях.

✅ По каким правилам будут проверять новую форму 6-НДФЛ

Для новой утвержденной формы 6-НДФЛ надо применять те же контрольные соотношения, которые ранее выпустили для рекомендованной формы.

🙆 Бухгалтеров вынуждают отслеживать судьбу выданных контрагентам счетов-фактур на авансы

Налоговики активно выявляют разрывы по НДС по авансовым счетам-фактурам. Претензии идут к продавцу, который правомерно заявил у себя вычет, и к покупателю. Особенно недоумевают бухгалтеры поставщиков. Получается, что им надо следить, что покупатель сделал с их счетом-фактурой.