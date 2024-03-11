🍄 У бухгалтеров идут проблемы с авансовым НДС. Но отменять его точно не будут. Топ новостей за неделю

📄 Право на двойной стандартный вычет по НДФЛ надо подтвердить документами
Для двойного вычета через работодателя нужно заявление сотрудницы, заявление ее мужа об отказе от вычета и документы, подтверждающие право на такой вычет. Если работодатель такой вычет не предоставлял, можно получить его в ИФНС по 3-НДФЛ.
👇 Власти не будут отменять НДС с авансов, чтобы не страдали покупатели
Если отменить НДС с авансов, это приведет к отвлечению оборотных средств покупателей, утверждает Минфин. Поэтому нет.
❎ Если в ЕФС-1 вы ошиблись в ФИО и СНИЛС сотрудника, отчет надо пересдать
Если вы сдали раздел 1 ЕФС-1 о кадровых мероприятиях, стаже или зарплате и допустили там ошибку в персональных данных сотрудника, то этот отчет у вас просто не примут. На исправление есть 5 дней.
🔢 При продаже совместной недвижимости доход для НДФЛ делят поровну
При исчислении НДФЛ с доходов, полученных от продажи недвижимости, находившейся в общей совместной собственности, полученный каждым из собственников доход определяют для каждого в равных долях.
✅ По каким правилам будут проверять новую форму 6-НДФЛ
Для новой утвержденной формы 6-НДФЛ надо применять те же контрольные соотношения, которые ранее выпустили для рекомендованной формы.
🙆 Бухгалтеров вынуждают отслеживать судьбу выданных контрагентам счетов-фактур на авансы
Налоговики активно выявляют разрывы по НДС по авансовым счетам-фактурам. Претензии идут к продавцу, который правомерно заявил у себя вычет, и к покупателю. Особенно недоумевают бухгалтеры поставщиков. Получается, что им надо следить, что покупатель сделал с их счетом-фактурой.
Начать дискуссию