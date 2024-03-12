Трудовым мигрантам могут изменить условия работы в России

Мигранты, которые работают не по профилю, будут обязаны в течение 15 дней покинуть страну.

Минтруд предложил изменить условия работы иностранных специалистов в РФ. Если они будут заниматься деятельностью, которая не соответствует их профилю, трудовых мигрантов обяжут покинуть страну.

Например, если мигранты откажутся работать в строительной компании, которая их пригласила, а вместо этого пойдут в курьеры, им придется за 15 дней уехать из России. Об этом пишут «Известия».

Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. При этом вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранного специалиста, — сказали в пресс-службе Минтруда.

Изменения позволят исключить случаи, когда в рамках оргнабора трудовой мигрант может отказаться сотрудничать с работодателем, который понес расходы на его наем, включая оплату авиабилетов.

Новые правила будут действовать для всех трудовых мигрантов независимо от того, приехали они на работу из визовых или безвизовых стран.

Предложение Минтруда — это очень правильный шаг. Нам необходимо в целом развивать государственную миграционную политику с упором на принцип «трудовая миграция по запросу», и касаться он должен всех иностранцев, которые едут на работу в Россию и с визами, и без, — сказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Сейчас трудовых мигрантов нанимают на основании межправительственных соглашений с Узбекистаном и Таджикистаном. Основная цель оргнабора — привлечь специалистов, которые нужны работодателям.

В первом квартале 2023 года на работу в Россию приехали 1,3 млн иностранцев. Больше 630 тыс. человек из Узбекистана и свыше 349 тыс. — из Таджикистана.