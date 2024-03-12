Проезд в командировку не облагают НДФЛ и взносами и идет в расходы для налога на прибыль

При этом не облагают НДФЛ и страховыми взносами фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд:
до места назначения и обратно;
в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок.
Расходы на командировки, включая расходы на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, включают в состав прочих расходов для целей налога на прибыль.
Об этом напоминает Минфин в письме от 02.02.2024 № 03-00-07/8315.
Смотрите в нашей таблице, какие нормы НК регулируют налогообложение расходов на проезд в командировке.
НДФЛ
Страховые взносы
Налог на прибыль
Как облагается
Не облагают
Не облагают
Идут в состав расходов
Норма НК
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