Экспортерам разрешат подавать документы для подтверждения нулевой ставки НДС без отметок таможни

Правительство упростит процедуру подтверждения ставки НДС в размере 0% для компаний, которые занимаются экспортом.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендует принять в первом чтении законопроект, который упростит документальное подтверждение ставки НДС в размере 0%.

Согласно проекту, экспортеры со второго квартала 2025 года могут подавать документы из реестра перевозочных документов без отметок со стороны таможни.

Также упрощается процедура подтверждения налогоплательщиками обоснованности применения налоговой ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% при оказании услуг по международной перевозке товаров автомобильным транспортом и транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевозки товаров автомобильным транспортом, — сказано в пояснительной записке.

13 марта 2024 года пройдет заседание Госдумы, где законопроект рассмотрят в первом чтении.