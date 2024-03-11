Налоговики арестовали имущество IKEA на 12,9 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявления ФНС принять обеспечительные меры и арестовать имущество ООО «Торг» — одного из юрлиц IKEA. Ранее компания называлась ООО «Икеа Торг».
Сотрудники налоговой требуют признать недействительной сделку по перечислению денежных средств ООО «Торг» в размере 12,9 млрд рублей в адрес компании Fami Limited (Ирландия). Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.
Суд решил изъять в доход государства 12,9 млрд рублей, предназначенные для Fami Limited, за исключением зарплат сотрудников.
Представитель компании «Торг» заявил, что намерен урегулировать миром спор с ФНС России. IKEA уже направила предложения руководителю ФНС Даниилу Егорову.
Недавно мы писали, что ФНС хочет отсудить у IKEA почти 13 млрд рублей.
Комментарии2
Мальчик: - Едет в Икею покушать вкусняшек
Мужчина: - Едет в Икею за диваном
Мужчина из ФНС: - Едет в Икею за Икеей
плакали фрикадельки😢