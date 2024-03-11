Налоговики арестовали имущество IKEA на 12,9 млрд рублей

Суд изъял в доход государства 12,9 млрд рублей, которые ООО «Торг» перечислило ирландской компании. Саму сделку ФНС хочет признать незаконной, а представители IKEA уже направили Даниилу Егорову предложения о мирном урегулировании спора.

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявления ФНС принять обеспечительные меры и арестовать имущество ООО «Торг» — одного из юрлиц IKEA. Ранее компания называлась ООО «Икеа Торг».

Сотрудники налоговой требуют признать недействительной сделку по перечислению денежных средств ООО «Торг» в размере 12,9 млрд рублей в адрес компании Fami Limited (Ирландия). Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Суд решил изъять в доход государства 12,9 млрд рублей, предназначенные для Fami Limited, за исключением зарплат сотрудников.

Представитель компании «Торг» заявил, что намерен урегулировать миром спор с ФНС России. IKEA уже направила предложения руководителю ФНС Даниилу Егорову.

Недавно мы писали, что ФНС хочет отсудить у IKEA почти 13 млрд рублей.