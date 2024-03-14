В каких компаниях может не быть графика отпусков

Вместо графика отпусков в микропредприятиях и НКО могут быть письменные соглашения. Но это надо закрепить в трудовых договорах.

Разъяснение дает Роструд в письме от 15.02.2021 № ПГ/01488-6-1.

График отпусков – это локальный нормативный акт, который обязателен как для работника, так и для работодателя. Исключение – такие работодатели:

субъекты малого предпринимательства, отнесенные к микропредприятиям;

некоммерческие организации.

Трудовые отношения с такими работодателями регулирует ст. 309.2 ТК.

Для них допустимо заменить график отпусков письменным соглашением, сделав соответствующую отметку в трудовом договоре работника.

Как составить график отпусков, читайте здесь.