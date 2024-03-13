Общепит с обособками для льготы по НДС должен ориентироваться на зарплату в регионе, где сдает РСВ

Такое разъяснение для общепита с обособками дает Минфин в письме от 16.01.2024 № 03-07-07/2330.
Среднюю зарплату в компании определяют по данным РСВ.
Начисленную зарплату по трудовым договорам за год или за 9 месяцев делят на среднесписочную численность (с титульного листа РСВ). Этот показатель сравнивают с данными Росстата.
Подробнее, как считать среднюю зарплату в компании и с чем ее сравнивать, мы разбирали тут.
Если обособки не имеют своего счета и все расчеты с персоналом идут через «голову», то и равняться надо на среднюю зарплату в том регионе, где зарегистрирована сама компания — по «голове».
Аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 09.01.2024 № 03-07-07/169.
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