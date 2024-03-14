НДФЛ

ИП опасаются двойного налогообложения процентов по счету

На остаток по расчетному счету ИП банк начисляет проценты, которые этот ИП отражает в своей декларации. Но сведения об этих доходах уже отражены в личном кабинете как доходы физлица.
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Эту проблему обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер ИП на ОСНО стала составлять 3-НДФЛ, включила туда проценты, которые в 1С прошли по проводке Д51 – К91.01. Но потом увидела, что в его личном кабинете этот доход тоже есть, ФНС может начислить НДФЛ и включить его в налоговое уведомление со сроком уплаты до 1 декабря.

До 2023 года проценты по вкладам не облагали НДФЛ. Фактически это нововведение заработало с 2023 года. Впервые уплатить налог с процентов надо будет до 1 декабря 2024 года.

Напомним, ежегодно до 1 февраля банки передают в ИФНС информацию о процентах по вкладам, чтобы налоговики начислили НДФЛ. Счета ИП – не исключение.

Банк обязан передать данные о процентах по счетам, открытым на имя ИП (письмо Минфина от 21.04.2022 № 03-04-06/35855).

Вместе с тем в письме от 20.04.2022 № 03-04-05/35254 Минфин сообщает, что ИП на УСН проценты по счетам, связанным с бизнесом, должны отражать в декларации по УСН. Но банки все равно должны передавать эти данные.

Кстати, в форме сообщения, которое банк шлет в ФНС, указывается как общая сумма дохода, так и (в том числе) доход от счетов, открытых на ИП.

То есть налоговики знают, что часть дохода – это доход от бизнеса. С этой части начислять НДФЛ и включать его в налоговое уведомление не должны.

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