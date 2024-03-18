Прием на работу

До тренинга остались считанные дни! Узнайте, какие документы нужны при приеме на работу в 2024 году

Разберитесь, как принять на работу сотрудника в 2024 году, а также какой нужен перечень документов и какие сдать отчеты о приеме на работу.
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18 марта в 15:00 мск пройдет новый тренинг «Документы при приеме на работу в 2024 году».

Для оформления приема на работу нужно не только собрать пакет документов и оформить кадровые документы, но и отчитаться о приеме. От правильности оформления приема во многом зависит бесконфликтность отношений с работником, а также наличие последствий, которые могут привести к трудовым спорам и штрафным санкциям.

На тренинге разберем:

1) Пошаговый алгоритм оформления приеме на работу.

2) Документы работника:

  • удостоверяющие личность;

  • подтверждающие стаж работы;

  • воинского учета;

  • подтверждающие отсутствие ограничений;

  • подтверждающие наличие специального права и др.

3) Трудовой договор и приказ о приеме на работу: форма, содержание, сроки.

4) Запись о приеме в учетные формы: личная карточка, трудовая книжка и др.

5) Отчеты о приеме на работу: ЕФС-1, в военкомат, в МВД, в госорган и др.

Записаться на тренинг

Тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, на которых вы можете задать волнующие вас вопросы и получите квалифицированные ответы. Эксперты наглядно покажут, как применять изменения, заполнять отчеты, составлять документы и т. д.

Ничего оплачивать дополнительно не нужно! Нужно только записаться! Все тренинги входят только в подписку Клерк.Премиум🔥 Вне подписки вы не сможете приобрести доступ к практикумам.

После тренинга вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на тренинге и являетесь обладателем новых знаний.

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