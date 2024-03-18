НДФЛ

Старый земельный участок после перераспределения превращается в новый и его нельзя продать без НДФЛ

Через 5 лет владения земельным участком его можно продать без НДФЛ. Но если незадолго до продажи было перераспределение земель, то речь идет уже о новом участке (хотя земля все та же).
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Срок владения для этого нового участка (бывшего старого) начинает идти заново с даты госрегистрации.

Об этом сообщает ФНС в письме от 04.03.2024 № БС-17-11/626@ со ссылкой на разъяснения Минфина по этой теме.

Новые земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении других земельных участков или выделе из них земельных участков.

При перераспределении земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок.

Вот для этого нового участка новый срок владения начинается с даты его регистрации.

То есть продать его без НДФЛ можно только через 5 лет, даже если до этого вы много лет владели этой землей, когда она была в составе старого участка.

При этом базу по НДФЛ при продаже нового участка можно уменьшить на вычет в 1 млн рублей или на фактические расходы.

Как на практике обычно определяют такие расходы, мы рассказывали тут.

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Старый земельный участок после перераспределения превращается в новый и его нельзя продать без НДФЛ

Через 5 лет владения земельным участком его можно продать без НДФЛ. Но если незадолго до продажи было перераспределение земель, то речь идет уже о новом участке (хотя земля все та же).

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