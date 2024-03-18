Если опоздали с уведомлением по НДФЛ на ЕНП, нужно подождать налоговиков

На «Клерке» в «Красном уголке бухгалтера» активно обсуждают, как правильно поступить в следующей ситуации с зарплатой.
В личном кабинете налогоплательщика:
21.02 подали уведомление по НДФЛ (зарплата была 10.02).
26.02 подали ещё одно уведомление по НДФЛ (аванс был 22.02). Однако допустили ошибку — нужно было суммы НДФЛ сложить, а указали сумму НДФЛ от аванса.
27.02 подали третье уведомление уже с верной суммой НДФЛ. Но это уведомление до сих пор не обработано.
Также 27.02 подали в налоговую обращение в свободной форме, т. к на 27.02 была еще неверно указана сумма ЕНС в личном кабинете и дополнительно описали ситуацию с НДФЛ с просьбой списать сумму НДФЛ по третьему уведомлению.
В итоге сумму ЕНС исправили, но НДФЛ удержан меньше (по второму уведомлению).
По регламенту обращение налоговики могут рассматривать 30 дней. Поэтому не ясно, как быть с НДФЛ за февраль — как оставшуюся сумму НДФЛ списать с ЕНС.
Наши читатели советуют подождать, пока обработают уведомление от 27.02.
При этом навряд ли уведомления по НДФЛ за период с 1 по 22 февраля, которые поданы после истечения срока сдачи — 26 февраля — они не обрабатывают вообще.
Просто с 25 по 28 или 5-е примерно обрабатываются уведомления и платежи. Налоговики не дошли ещё до тех, кто позже срока подал. Такой пример из своей практики приводит бухгалтер.
Может быть и так, что по факту 1 марта заходишь в ЛК ФНС, а там данные на 25 февраля отражены.
Другой бухгалтер приводит пример со СБИС: сверка не то что раз в день обновляется, а как налоговая в АИС проводит у себя, сразу видно. Иногда даже платежи день в день видно.
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