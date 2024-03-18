Какие отчеты в 2024 году должен сдать ИП с сотрудниками

Индивидуальный предприниматель, который привлекает для работы сотрудников, должен отчитаться по ним в Социальный фонд и в налоговую. Узнайте, как правильно заполнить документы.

У бухгалтеров ИП в 2024 году есть над чем заморочиться. Новые правила по ЕНП вступили в действие. Плюс приближается срок сдачи отчетности ИП на УСН. Разберемся пошагово, на что обратить внимание при уплате налогов и сдаче отчетности.

Всем ИП на УСН нужно по итогам года сдавать в ИФНС декларацию. За 2023 год декларацию по УСН принимают до 24 апреля 2024 года. Также предпринимателями нужно представить уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов в отношении авансовых платежей.

Помимо этого, если у ИП работают сотрудники, то в ИФНС и в Социальный фонд отправляют отчетность по ним. В 2024 году в налоговую нужно представить:

6-НДФЛ;

РСВ;

ПСВ — персонифицированные сведения о физических лицах.

В Социальный фонд сдают отчетность ЕФС-1 с указанием информации о стаже, трудовой деятельности сотрудников и сведений о взносах на травматизм.

Почти все формы отчетности обновили, поэтому предпринимателям важно знать, как именно заполнять нужные строки без ошибок. Разобраться в изменениях поможет вебинар «Как ИП сдавать отчетность и платить налоги в 2024 году». Он пройдет 22 марта в 11:00 мск!

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Спикер — Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.

На вебинаре расскажем:

Уплата налогов за год и ЕНП.

ИП и разные режимы налогообложения: ОСНО, УСН и НПД.

Выплата зарплаты сотрудникам и отчетность ИП с работниками.

Подготовка декларации по УСН за 2023 год.

Страховые взносы за себя и сотрудников. Порядок уменьшения УСН и патента на взносы.

Сдача декларации по УСН и камеральная проверка.

Ответственность ИП за нарушение сроков сдачи отчетности.

Ждем вас на вебинаре 22 марта в 11:00 мск!