Какие отчеты в 2024 году должен сдать ИП с сотрудниками

У бухгалтеров ИП в 2024 году есть над чем заморочиться. Новые правила по ЕНП вступили в действие. Плюс приближается срок сдачи отчетности ИП на УСН. Разберемся пошагово, на что обратить внимание при уплате налогов и сдаче отчетности.
Всем ИП на УСН нужно по итогам года сдавать в ИФНС декларацию. За 2023 год декларацию по УСН принимают до 24 апреля 2024 года. Также предпринимателями нужно представить уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов в отношении авансовых платежей.
Помимо этого, если у ИП работают сотрудники, то в ИФНС и в Социальный фонд отправляют отчетность по ним. В 2024 году в налоговую нужно представить:
6-НДФЛ;
РСВ;
ПСВ — персонифицированные сведения о физических лицах.
В Социальный фонд сдают отчетность ЕФС-1 с указанием информации о стаже, трудовой деятельности сотрудников и сведений о взносах на травматизм.
Почти все формы отчетности обновили, поэтому предпринимателям важно знать, как именно заполнять нужные строки без ошибок. Разобраться в изменениях поможет вебинар «Как ИП сдавать отчетность и платить налоги в 2024 году». Он пройдет 22 марта в 11:00 мск!
Спикер — Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.
На вебинаре расскажем:
Уплата налогов за год и ЕНП.
ИП и разные режимы налогообложения: ОСНО, УСН и НПД.
Выплата зарплаты сотрудникам и отчетность ИП с работниками.
Подготовка декларации по УСН за 2023 год.
Страховые взносы за себя и сотрудников. Порядок уменьшения УСН и патента на взносы.
Сдача декларации по УСН и камеральная проверка.
Ответственность ИП за нарушение сроков сдачи отчетности.
Ждем вас на вебинаре 22 марта в 11:00 мск!
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