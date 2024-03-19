Сотрудник должен выйти на работу на следующий день после заключения договора

Если в условиях трудового не указана точная дата, с которой работник должен приступить к выполнению своих задач, он обязан выйти на работу на следующий день.

Роструд напомнил, что дата начала работы прописывается в трудовом договоре. Однако если она не указана, сотруднику нужно приступить к работе на следующий день, после того как договор вступил в силу.

Правоотношения на службе в органах внутренних дел возникают со дня, определенного приказом руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного руководителя о назначении гражданина на должность в органах внутренних дел, — сказано в телеграм-канале Роструда.

А иностранные сотрудники или лица без гражданства могут начать работать не раньше дня получения разрешения на работу.